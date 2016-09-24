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Мидлсбро - Тоттенхэм
Мидлсбро - Тоттенхэм: обзор матча 24 сентября 2016
Мидлсбро
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
65'
Б. Гибсон
7'
Х. Сон
23'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Фрэнд
90'
+6
90'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
К. Эриксен
Желтая карточка
А. Траоре
87'
86'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
В. Янссен
Замена
А. Форшоу
️️️️
А. Клэйтон
82'
70'
Замена
Э. Ламела
️️️️
М. Сиссоко
ГОЛ! 1:2!
Б. Гибсон
Пас отдал
С. Даунинг
65'
63'
Желтая карточка
К. Уокер
Замена
Д. Роудс
️️️️
А. Негредо
59'
Замена
А. Траоре
️️️️
Г. Рамирес
59'
23'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
7'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
В. Янссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
ПП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
4-1-2-1-2
26
Вальдес
32
Фрэнд
12
Чамберс
23
Гибсон
19
Барраган
15
де Рон
7
Клэйтон
19
Даунинг
11
Рамирес
21
Негредо
7
Стуани
4-3-2-1
1
Льорис
2
Уокер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
4
Дэвис
24
Эриксен
2
Ваньяма
17
Сиссоко
8
Алли
7
Сон
14
Янссен
7
Клэйтон
28
Форшоу
28
Форшоу
7
Клэйтон
11
Рамирес
24
Траоре
24
Траоре
11
Рамирес
21
Негредо
29
Роудс
29
Роудс
21
Негредо
14
Янссен
4
Уинкс
4
Уинкс
14
Янссен
24
Эриксен
14
Н'Куду
14
Н'Куду
24
Эриксен
17
Сиссоко
9
Ламела
9
Ламела
17
Сиссоко
Остались в запасе
Мидлсбро
Тоттенхэм
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Мидлсбро - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Риверсайд
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