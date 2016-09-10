Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Кристал Пэлас
Мидлсбро - Кристал Пэлас: обзор матча 10 сентября 2016
Мидлсбро
10.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
38'
Д. Айяла
16'
К. Бентеке
47'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Кристал Пэлас
90'
+5
Желтая карточка
В. Заа
84'
Замена
К. Бентеке
️️️️
К. Бентеке
84'
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Ледли
82'
Желтая карточка
Д. Уорд
Замена
А. Траоре
️️️️
К. Стуани
81'
77'
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Э. Таунсенд
Желтая карточка
Г. Рамирес
60'
Замена
М. де Рон
️️️️
А. Клэйтон
57'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
В. Фишер
57'
47'
ГОЛ! 1:2!
В. Заа
ГОЛ! 1:1!
Д. Айяла
Пас отдал
С. Даунинг
38'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
В. Заа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Виктор Фишер
АП
7
Адам Клэйтон
ПП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Кристал Пэлас
30
Стив Манданда
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
АП
11
Джеймс МакАртур
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
36
Люк Дрехер
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
4-3-1-2
26
Вальдес
23
Гибсон
4
Айяла
32
Фрэнд
19
Барраган
19
Даунинг
28
Форшоу
7
Клэйтон
7
Фишер
21
Негредо
7
Стуани
4-2-3-1
30
Манданда
25
Уорд
24
Данн
17
Делэйни
16
Келли
11
МакАртур
16
Ледли
25
Таунсенд
40
Панчеон
10
Заа
20
Бентеке
7
Клэйтон
15
де Рон
15
де Рон
7
Клэйтон
7
Фишер
11
Рамирес
11
Рамирес
7
Фишер
7
Стуани
24
Траоре
24
Траоре
7
Стуани
25
Таунсенд
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
25
Таунсенд
16
Ледли
20
Фламини
20
Фламини
16
Ледли
Остались в запасе
Мидлсбро
Кристал Пэлас
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
36
Люк Дрехер
ЦП
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
36
Люк Дрехер
ЦП
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Мидлсбро - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Кристал Пэлас
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+