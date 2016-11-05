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Манчестер Сити - Мидлсбро
Манчестер Сити - Мидлсбро: обзор матча 05 ноября 2016
Манчестер Сити
05.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
43'
С. Агуэро
90+1'
М. де Рон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Мидлсбро
90'
+3
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Траоре
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. де Рон
Пас отдал
Д. Фрэнд
Замена
К. Ихеначо
️️️️
С. Агуэро
90'
89'
Желтая карточка
М. де Рон
Желтая карточка
С. Агуэро
88'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Х. Навас
86'
78'
Замена
В. Фишер
️️️️
С. Даунинг
Замена
Нолито
️️️️
И. Гюндоган
75'
52'
Желтая карточка
А. Клэйтон
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
43'
20'
Желтая карточка
А. Форшоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Адам Клэйтон
АП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Браво
16
Навас
3
Клиши
6
Стоунз
11
Коларов
5
Фернандиньо
5
Сабалета
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
21
Сильва
10
Агуэро
4-1-2-2-1
26
Вальдес
19
Барраган
12
Чамберс
32
Фрэнд
23
Гибсон
15
де Рон
19
Даунинг
28
Форшоу
24
Траоре
7
Клэйтон
21
Негредо
16
Навас
24
Гарсия
24
Гарсия
16
Навас
20
Гюндоган
3
Нолито
3
Нолито
20
Гюндоган
10
Агуэро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Агуэро
24
Траоре
7
Стуани
7
Стуани
24
Траоре
19
Даунинг
7
Фишер
7
Фишер
19
Даунинг
Остались в запасе
Манчестер Сити
Мидлсбро
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Манчестер Сити - Мидлсбро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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