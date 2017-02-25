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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Мидлсбро
Кристал Пэлас - Мидлсбро: обзор матча 25 февраля 2017
Кристал Пэлас
25.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
34'
П. ван Анхолт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Мидлсбро
Замена
С. Данн
️️️️
В. Заа
88'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
П. ван Анхолт
87'
Желтая карточка
Д. Уорд
83'
79'
Замена
А. Траоре
️️️️
К. Стуани
Желтая карточка
Д. МакАртур
76'
75'
Желтая карточка
Фабио
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Й. Кабай
63'
61'
Замена
А. Гедиура
️️️️
А. Форшоу
45'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
А. Негредо
ГОЛ! 1:0!
П. ван Анхолт
Пас отдал
Й. Кабай
34'
Желтая карточка
Й. Кабай
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
5
Томкинс
12
Сахо
25
Уорд
19
Миливойевич
40
Панчеон
29
Кабай
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-1-2-1-2
26
Вальдес
2
Фабио
23
Гибсон
4
Айяла
20
Эспиноcа
15
де Рон
28
Форшоу
19
Даунинг
11
Рамирес
7
Стуани
21
Негредо
10
Заа
24
Данн
24
Данн
10
Заа
15
ван Анхолт
27
Шлупп
27
Шлупп
15
ван Анхолт
29
Кабай
11
МакАртур
11
МакАртур
29
Кабай
28
Форшоу
6
Гедиура
6
Гедиура
28
Форшоу
7
Стуани
24
Траоре
24
Траоре
7
Стуани
21
Негредо
39
Жестеде
39
Жестеде
21
Негредо
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Мидлсбро
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Кристал Пэлас - Мидлсбро
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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