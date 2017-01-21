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АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Вест Хэм
Мидлсбро - Вест Хэм: обзор матча 21 января 2017
Мидлсбро
21.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Вест Хэм
27'
К. Стуани
9'
Э. Кэрролл
43'
Э. Кэрролл
90+4'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Вест Хэм
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Х. Кальери
Пас отдал
М. Ланзини
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
83'
83'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
С. Фегули
Замена
Р. Жестеде
️️️️
А. Форшоу
83'
Желтая карточка
Б. Гибсон
80'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
К. Стуани
80'
67'
Замена
Х. Кальери
️️️️
Э. Кэрролл
54'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Нобл
43'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кэрролл
ГОЛ! 1:1!
К. Стуани
Пас отдал
К. Чамберс
27'
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
М. Ланзини
6'
Желтая карточка
М. Ланзини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Адам Клэйтон
ПП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЛФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
16
Марк Нобл
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Фабио
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Вальдес
12
Чамберс
20
Эспиноcа
23
Гибсон
32
Фрэнд
15
де Рон
28
Форшоу
7
Клэйтон
24
Траоре
7
Стуани
21
Негредо
4-1-2-1-2
12
Рэндольф
3
Бирам
23
Рид
21
Огбонна
3
Крессуэлл
8
Фегули
16
Нобл
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
9
Кэрролл
18
Антонио
7
Стуани
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
7
Стуани
28
Форшоу
39
Жестеде
39
Жестеде
28
Форшоу
16
Нобл
6
Фернандес
6
Фернандес
16
Нобл
8
Фегули
39
Коллинс
39
Коллинс
8
Фегули
9
Кэрролл
9
Кальери
9
Кальери
9
Кэрролл
Остались в запасе
Мидлсбро
Вест Хэм
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Фабио
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
13
Адриан
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Фабио
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Мидлсбро - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Риверсайд
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