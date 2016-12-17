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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Суонси
Мидлсбро - Суонси: обзор матча 17 декабря 2016
Мидлсбро
17.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Суонси
18'
А. Негредо
29'
А. Негредо (П)
58'
М. де Рон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Суонси
Желтая карточка
А. Негредо
90'
Замена
А. Траоре
️️️️
Фабио
87'
77'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
У. Раутледж
70'
Замена
Л. Фер
️️️️
Л. Бриттон
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
Г. Рамирес
62'
59'
Замена
Борха
️️️️
М. Барроу
ГОЛ! 3:0!
М. де Рон
Пас отдал
Г. Рамирес
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Негредо
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
А. Клэйтон
18'
Замена
С. Даунинг
️️️️
В. Фишер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Виктор Фишер
ЛФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Гастон Рамирес
РФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Леон Бриттон
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
17
Борха
ЦФ
4-1-2-3
26
Вальдес
19
Барраган
12
Чамберс
23
Гибсон
2
Фабио
15
де Рон
28
Форшоу
7
Клэйтон
7
Фишер
21
Негредо
11
Рамирес
4-3-2-1
22
Фабиански
22
Ранхель
26
Моусон
5
Амат
3
Тэйлор
7
Бриттон
77
Барроу
4
Фултон
10
Сигурдссон
15
Раутледж
12
Льоренте
11
Рамирес
32
Фрэнд
32
Фрэнд
11
Рамирес
7
Фишер
19
Даунинг
19
Даунинг
7
Фишер
2
Фабио
24
Траоре
24
Траоре
2
Фабио
7
Бриттон
8
Фер
8
Фер
7
Бриттон
15
Раутледж
10
Монтеро
10
Монтеро
15
Раутледж
77
Барроу
17
Борха
17
Борха
77
Барроу
Остались в запасе
Мидлсбро
Суонси
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Мидлсбро - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Риверсайд
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