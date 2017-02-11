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АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Эвертон
Мидлсбро - Эвертон: обзор матча 11 февраля 2017
Мидлсбро
11.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Эвертон
87'
Замена
Г. Бэрри
️️️️
Р. Баркли
Желтая карточка
Г. Рамирес
85'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
А. Негредо
82'
73'
Замена
А. Леннон
️️️️
А. Лукман
Замена
Г. Рамирес
️️️️
К. Стуани
67'
62'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
И. Гуйе
Замена
А. Гедиура
️️️️
А. Форшоу
58'
Желтая карточка
А. Клэйтон
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЛП
15
Мартен де Рон
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЛФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
6
Росс Баркли
РФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Вальдес
12
Чамберс
23
Гибсон
20
Эспиноcа
2
Фабио
15
де Рон
28
Форшоу
7
Клэйтон
24
Траоре
7
Стуани
21
Негредо
4-2-1-3
1
Жоэль
23
Коулмен
26
Мори
5
Уилльямс
3
Бэйнс
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
22
Дэвис
6
Баркли
9
Лукаку
11
Лукман
28
Форшоу
6
Гедиура
6
Гедиура
28
Форшоу
7
Стуани
11
Рамирес
11
Рамирес
7
Стуани
21
Негредо
39
Жестеде
39
Жестеде
21
Негредо
6
Баркли
18
Бэрри
18
Бэрри
6
Баркли
11
Лукман
12
Леннон
12
Леннон
11
Лукман
5
Гуйе
13
Валенсия
13
Валенсия
5
Гуйе
Остались в запасе
Мидлсбро
Эвертон
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
Главный тренер
Ким Хелльберг
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Мидлсбро - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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