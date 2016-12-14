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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Ливерпуль
Мидлсбро - Ливерпуль: обзор матча 14 декабря 2016
Мидлсбро
14.12.2016, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
29'
А. Лаллана
60'
Д. Ориги
68'
А. Лаллана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Ливерпуль
90'
+1
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Д. Ориги
87'
Замена
О. Эджария
️️️️
Д. Вейналдум
82'
Замена
Л. Лейва
️️️️
А. Лаллана
Замена
Д. Роудс
️️️️
А. Негредо
77'
Желтая карточка
Б. Гибсон
69'
68'
ГОЛ! 0:3!
А. Лаллана
Пас отдал
Д. Ориги
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ориги
Пас отдал
А. Лаллана
Замена
Г. Лидбиттер
️️️️
А. Клэйтон
56'
Замена
С. Даунинг
️️️️
В. Фишер
56'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Лаллана
Пас отдал
Н. Клайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ПП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Виктор Фишер
ЛФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Вальдес
2
Фабио
12
Чамберс
23
Гибсон
19
Барраган
15
де Рон
7
Клэйтон
28
Форшоу
24
Траоре
7
Фишер
21
Негредо
3-3-2-2
22
Миньоле
17
Клайн
24
Клаван
6
Ловрен
23
Вейналдум
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Лаллана
10
Мане
27
Ориги
9
Фирмино
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
7
Фишер
19
Даунинг
19
Даунинг
7
Фишер
21
Негредо
29
Роудс
29
Роудс
21
Негредо
27
Ориги
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
27
Ориги
10
Лаллана
6
Лейва
6
Лейва
10
Лаллана
23
Вейналдум
14
Эджария
14
Эджария
23
Вейналдум
Остались в запасе
Мидлсбро
Ливерпуль
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Мидлсбро - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Риверсайд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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