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АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Бернли
Мидлсбро - Бернли: обзор матча 08 апреля 2017
Мидлсбро
08.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Бернли
90'
+4
Замена
Д. Тарковски
️️️️
Э. Барнс
85'
Желтая карточка
М. Кин
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Б. Эспиноcа
83'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Жестеде
69'
62'
Замена
С. Воукс
️️️️
А. Грэй
Замена
А. Негредо
️️️️
К. Стуани
58'
48'
Желтая карточка
Э. Барнс
45'
+1
Желтая карточка
С. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Стив Эгнью
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
4-3-1-2
26
Вальдес
20
Эспиноcа
4
Айяла
23
Гибсон
19
Барраган
19
Даунинг
7
Клэйтон
28
Форшоу
7
Лидбиттер
39
Жестеде
7
Стуани
3-5-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
21
Бойд
8
Бартон
29
Хендрик
3
Уорд
11
Брэди
45
Грэй
35
Барнс
39
Жестеде
24
Траоре
24
Траоре
39
Жестеде
7
Стуани
21
Негредо
21
Негредо
7
Стуани
20
Эспиноcа
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
20
Эспиноcа
35
Барнс
6
Тарковски
6
Тарковски
35
Барнс
45
Грэй
19
Воукс
19
Воукс
45
Грэй
Остались в запасе
Мидлсбро
Бернли
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Стив Эгнью
7
Даниэл Агьей
РФ
1
Ник Поуп
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэл Агьей
РФ
1
Ник Поуп
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
Главный тренер
Стив Эгнью
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Мидлсбро - Бернли
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Риверсайд
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