Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Недогода - статистика

Завершил карьеру
9 декабря 1990 (35)
#14 | Защитник
179 см | 78 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
18
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Нижний Новгород
2 : 1
31.10.2015
Химик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Нефтехимик
1 : 0
26.10.2015
Нижний Новгород
1' - 75'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Нижний Новгород
1 : 0
20.10.2015
Динамо Киров
1' - 87'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Лада-Тольятти
0 : 3
14.10.2015
Нижний Новгород
1' - 60'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Нижний Новгород
0 : 2
08.10.2015
Носта
1' - 90'
3'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Челябинск
1 : 3
03.10.2015
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Нижний Новгород
2 : 0
27.09.2015
Сызрань-2003
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
Волга
1 : 2
21.09.2015
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Нижний Новгород
3 : 1
15.09.2015
Ижевск
1' - 71'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Нижний Новгород
0 : 0
09.09.2015
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Динамо Киров
2 : 2
03.09.2015
Нижний Новгород
1' - 87'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
Нижний Новгород
1 : 1
28.08.2015
Лада-Тольятти
1' - 90'
19'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Носта
0 : 2
21.08.2015
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Нижний Новгород
0 : 0
16.08.2015
Челябинск
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
Сызрань-2003
1 : 1
10.08.2015
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Нижний Новгород
2 : 0
03.08.2015
Волга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Ижевск
1 : 0
28.07.2015
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
Химик
1 : 1
20.07.2015
Нижний Новгород
84' - 90'
Главные новости
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
1
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
3
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
9
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+