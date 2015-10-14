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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Лада-Тольятти - Нижний Новгород
Лада-Тольятти - Нижний Новгород: обзор матча 14 октября 2015
Лада-Тольятти
14.10.2015, среда, 16:30
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
0 : 3
Завершен
Нижний Новгород
4'
Н. Вдовиченко
59'
М. Нестеров
88'
Н. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лада-Тольятти - Нижний Новгород
88'
ГОЛ! 0:3!
Н. Васильев
Вторая желтая
А. Смирнов
84'
82'
Замена
Н. Николаев
️️️️
Н. Кабаев
74'
Желтая карточка
Д. Карасев
Желтая карточка
А. Смирнов
71'
70'
Замена
Д. Карасев
️️️️
А. Ткач
65'
Замена
Н. Васильев
️️️️
И. Беляков
Замена
И. Иванченко
️️️️
А. Герюгов
64'
60'
Замена
Д. Голубев
️️️️
А. Недогода
59'
ГОЛ! 0:2!
М. Нестеров
46'
Замена
К. Жильцов
️️️️
Н. Вдовиченко
Замена
А. Герюгов
️️️️
С. Вахтеев
46'
Желтая карточка
Д. Хуторсков
37'
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Вдовиченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лада-Тольятти
13
Сергей Волков
ВР
2
Даниил Хуторсков
ЦЗ
37
Александр Монов
ЦЗ
22
Артем Смирнов
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
19
Алексей Чуравцев
ЦЗ
13
Валерий Павлов
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
14
Александр Недогода
ЦЗ
3
Игорь Маслов
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
8
Николай Кабаев
ЦП
13
Алексей Ткач
ЦП
21
Максим Нестеров
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
25
Николай Вдовиченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Лада-Тольятти
31
Артем Ефремов
ВР
5
Сергей Кирдяпкин
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
41
Аяз Танырвердиев
ЦП
9
Максим Токарев
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
Нижний Новгород
41
Максим Шумайлов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
5
Константин Жильцов
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
96
Никита Васильев
ПП
3-2-3-1-1
13
Волков
22
Смирнов
88
Обивалин
19
Чуравцев
37
Монов
2
Хуторсков
13
Павлов
24
Хартияди
58
Ежов
23
Махмутов
14
Вахтеев
3-2-3-2
31
Анисимов
3
Маслов
15
Ершов
90
Хрипков
4
Абрамов
14
Недогода
8
Кабаев
13
Ткач
21
Нестеров
25
Вдовиченко
10
Беляков
14
Вахтеев
7
Герюгов
7
Герюгов
14
Вахтеев
Герюгов
17
Иванченко
17
Иванченко
Герюгов
10
Беляков
96
Васильев
96
Васильев
10
Беляков
8
Кабаев
96
Николаев
96
Николаев
8
Кабаев
25
Вдовиченко
5
Жильцов
5
Жильцов
25
Вдовиченко
14
Недогода
92
Голубев
92
Голубев
14
Недогода
13
Ткач
29
Карасев
29
Карасев
13
Ткач
Остались в запасе
Лада-Тольятти
Нижний Новгород
41
Аяз Танырвердиев
ЦП
5
Сергей Кирдяпкин
ЦЗ
31
Артем Ефремов
ВР
9
Максим Токарев
ЦП
21
Антон Бочаров
ПЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
Остались в запасе
41
Аяз Танырвердиев
ЦП
5
Сергей Кирдяпкин
ЦЗ
31
Артем Ефремов
ВР
9
Максим Токарев
ЦП
21
Антон Бочаров
ПЗ
Остались в запасе
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
Статистика матча Лада-Тольятти - Нижний Новгород
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Бабаев
(Тобольск)
Стадион:
Торпедо
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