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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нижний Новгород - Нефтехимик
Нижний Новгород - Нефтехимик: обзор матча 09 сентября 2015
Нижний Новгород
09.09.2015, среда, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Нефтехимик
Желтая карточка
А. Хрипков
90'
Замена
Э. Стурки
️️️️
А. Ткач
87'
86'
Замена
П. Котов
️️️️
Л. Решетников
Замена
М. Сорочкин
️️️️
Н. Кабаев
84'
79'
Замена
Н. Сурков
️️️️
Е. Духнов
Замена
Д. Карасев
️️️️
Н. Васильев
78'
Желтая карточка
М. Ершов
70'
67'
Замена
Н. Родионов
️️️️
Р. Салимов
Замена
А. Даниленко
️️️️
Н. Вдовиченко
66'
62'
Желтая карточка
И. Лаврентьев
61'
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Секретов
55'
Замена
А. Субботин
️️️️
Р. Шония
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
14
Александр Недогода
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Алексей Ткач
ЦП
8
Николай Кабаев
ЦП
21
Максим Нестеров
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
25
Николай Вдовиченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
23
Леонид Решетников
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
5
Игорь Лаврентьев
ЦФ
21
Руслан Шония
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Нижний Новгород
41
Максим Шумайлов
ВР
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
5
Константин Жильцов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Нефтехимик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
33
Никита Родионов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
3
Сергей Голяткин
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
3-2-4-1
31
Анисимов
90
Хрипков
14
Недогода
15
Ершов
3
Маслов
4
Абрамов
13
Ткач
8
Кабаев
21
Нестеров
96
Васильев
25
Вдовиченко
4-3-1-2
1
Самохвалов
30
Васянович
2
Морозов
15
Ярославцев
13
Почивалин
23
Решетников
28
Духнов
10
Секретов
5
Салимов
21
Шония
5
Лаврентьев
13
Ткач
19
Стурки
19
Стурки
13
Ткач
8
Кабаев
21
Сорочкин
21
Сорочкин
8
Кабаев
96
Васильев
29
Карасев
29
Карасев
96
Васильев
25
Вдовиченко
39
Даниленко
39
Даниленко
25
Вдовиченко
28
Духнов
3
Сурков
3
Сурков
28
Духнов
5
Салимов
33
Родионов
33
Родионов
5
Салимов
10
Секретов
8
Малеев
8
Малеев
10
Секретов
23
Решетников
17
Котов
17
Котов
23
Решетников
21
Шония
9
Субботин
9
Субботин
21
Шония
Остались в запасе
Нижний Новгород
Нефтехимик
5
Константин Жильцов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
5
Константин Жильцов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Валерий Богданец
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Нижний Новгород - Нефтехимик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Чулкин
(Ижевск)
Стадион:
Северный
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