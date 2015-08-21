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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Носта - Нижний Новгород
Носта - Нижний Новгород: обзор матча 21 августа 2015
Носта
21.08.2015, пятница, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
0 : 2
Завершен
Нижний Новгород
9'
А. Ткач (П)
55'
А. Хрипков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - Нижний Новгород
89'
Желтая карточка
М. Сорочкин
84'
Желтая карточка
Э. Стурки
82'
Замена
М. Сорочкин
️️️️
Н. Васильев
Замена
Д. Афанасьев
️️️️
И. Сабирзянов
80'
75'
Замена
И. Менделев
️️️️
Д. Карасев
71'
Замена
К. Жильцов
️️️️
А. Абрамов
Желтая карточка
И. Сабирзянов
67'
66'
Замена
Э. Стурки
️️️️
А. Ткач
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Хрипков
46'
Замена
Н. Вдовиченко
️️️️
И. Беляков
Замена
Е. Горячев
️️️️
Р. Халилуллов
46'
Желтая карточка
А. Гордеев
31'
Замена
П. Галюкшев
️️️️
С. Федотов
26'
Желтая карточка
С. Федотов
22'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ткач
Желтая карточка
А. Булановский
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Носта
16
Антон Лабутин
ВР
20
Сергей Федотов
ЦЗ
26
Артем Гордеев
ЦЗ
6
Денис Олифиренко
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
7
Александр Булановский
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
8
Роман Халилуллов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
14
Александр Недогода
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Алексей Ткач
ЦП
21
Максим Нестеров
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Носта
1
Алексей Козлов
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
10
Павел Галюкшев
ЦП
27
Артур Салихов
ЦП
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
7
Никита Евграфов
ЦП
56
Иван Волоснов
ЦП
Нижний Новгород
5
Константин Жильцов
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
32
Никита Бастрон
ЦЗ
6
Игорь Менделев
ЦП
25
Николай Вдовиченко
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
4-4-2
16
Лабутин
20
Федотов
6
Олифиренко
14
Сорокин
26
Гордеев
4
Сабирзянов
7
Булановский
6
Резников
18
Подружко
8
Халилуллов
9
Карпухин
3-2-3-1
31
Анисимов
90
Хрипков
14
Недогода
29
Карасев
4
Абрамов
15
Ершов
96
Васильев
21
Нестеров
13
Ткач
10
Беляков
20
Федотов
10
Галюкшев
10
Галюкшев
20
Федотов
4
Сабирзянов
9
Афанасьев
9
Афанасьев
4
Сабирзянов
8
Халилуллов
45
Горячев
45
Горячев
8
Халилуллов
29
Карасев
6
Менделев
6
Менделев
29
Карасев
4
Абрамов
5
Жильцов
5
Жильцов
4
Абрамов
10
Беляков
25
Вдовиченко
25
Вдовиченко
10
Беляков
96
Васильев
21
Сорочкин
21
Сорочкин
96
Васильев
13
Ткач
19
Стурки
19
Стурки
13
Ткач
Остались в запасе
Носта
Нижний Новгород
27
Артур Салихов
ЦП
7
Никита Евграфов
ЦП
56
Иван Волоснов
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
32
Никита Бастрон
ЦЗ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Остались в запасе
27
Артур Салихов
ЦП
7
Никита Евграфов
ЦП
56
Иван Волоснов
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
32
Никита Бастрон
ЦЗ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Главный тренер
Валерий Богданец
Статистика матча Носта - Нижний Новгород
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Металлург
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