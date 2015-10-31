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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нижний Новгород - Химик
Нижний Новгород - Химик: обзор матча 31 октября 2015
Нижний Новгород
31.10.2015, суббота, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
2 : 1
Завершен
Химик
47'
А. Ткач
82'
И. Беляков
6'
А. Бухаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Химик
90'
+3
Желтая карточка
А. Алаев
Желтая карточка
Н. Вдовиченко
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Прыгунов
Замена
К. Жильцов
️️️️
И. Беляков
89'
83'
Замена
Д. Вершинин
️️️️
А. Блуднов
ГОЛ! 2:1!
И. Беляков
82'
Замена
И. Менделев
️️️️
Н. Васильев
81'
77'
Замена
М. Громов
️️️️
О. Быков
Замена
Н. Николаев
️️️️
И. Маслов
77'
Желтая карточка
А. Хрипков
69'
61'
Желтая карточка
О. Быков
Замена
Н. Кабаев
️️️️
А. Ткач
61'
57'
Желтая карточка
А. Блуднов
Замена
Н. Вдовиченко
️️️️
Д. Карасев
56'
49'
Замена
А. Шебанов
️️️️
Д. Фолин
ГОЛ! 1:1!
А. Ткач
47'
45'
Желтая карточка
К. Хохлов
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Бухаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
3
Игорь Маслов
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
14
Александр Недогода
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Алексей Ткач
ЦП
21
Максим Нестеров
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Химик
12
Артем Загребин
ВР
5
Антон Алаев
ЦЗ
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
4
Артем Блуднов
ЦП
17
Олег Быков
ЦП
8
Денис Фолин
ЦП
23
Кирилл Хохлов
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
44
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Нижний Новгород
41
Максим Шумайлов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
5
Константин Жильцов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
6
Игорь Менделев
ЦП
8
Николай Кабаев
ЦП
25
Николай Вдовиченко
ЦФ
Химик
7
Алексей Шебанов
ВР
16
Дмитрий Гавриков
ВР
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
17
Антон Фролов
ЦП
47
Дмитрий Вершинин
ЦП
11
Максим Громов
ЦП
3-2-3-1
31
Анисимов
15
Ершов
14
Недогода
29
Карасев
3
Маслов
4
Абрамов
13
Ткач
21
Нестеров
96
Васильев
10
Беляков
3-5-1-1
12
Загребин
4
Рытов
15
Прыгунов
5
Алаев
17
Быков
23
Хохлов
80
Брагин
17
Квасов
8
Фолин
4
Блуднов
44
Бухаров
10
Беляков
5
Жильцов
5
Жильцов
10
Беляков
29
Карасев
25
Вдовиченко
25
Вдовиченко
29
Карасев
96
Васильев
6
Менделев
6
Менделев
96
Васильев
3
Маслов
96
Николаев
96
Николаев
3
Маслов
13
Ткач
8
Кабаев
8
Кабаев
13
Ткач
4
Блуднов
47
Вершинин
47
Вершинин
4
Блуднов
17
Быков
11
Громов
11
Громов
17
Быков
8
Фолин
7
Шебанов
7
Шебанов
8
Фолин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Химик
41
Максим Шумайлов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
Главный тренер
Валерий Богданец
17
Антон Фролов
ЦП
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
Остались в запасе
17
Антон Фролов
ЦП
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Нижний Новгород - Химик
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Северный
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