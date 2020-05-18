Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Штефан Хайн - статистика

Завершил карьеру
27 сентября 1988 (37)
#16 | Нападающий
178 см | 72 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
12
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
3 : 1
18.05.2013
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Фрайбург
2 : 0
05.05.2013
Аугсбург
82' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
3 : 0
27.04.2013
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия М
1 : 0
19.04.2013
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
2 : 0
14.04.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия Д
4 : 2
06.04.2013
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
0 : 1
02.03.2013
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
2 : 1
23.02.2013
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
2 : 1
16.02.2013
Аугсбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
1 : 1
10.02.2013
Майнц
80' - 90'
87'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
0 : 0
26.01.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фортуна
2 : 3
20.01.2013
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
0 : 2
08.12.2012
Бавария
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
1 : 1
01.12.2012
Фрайбург
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
2 : 1
28.11.2012
Аугсбург
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
1 : 1
25.11.2012
Боруссия М
60' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
4 : 2
17.11.2012
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 0
03.11.2012
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
0 : 2
26.10.2012
Гамбург
1' - 56'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
0 : 0
21.10.2012
Аугсбург
1' - 58'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
3 : 1
05.10.2012
Вердер
1' - 72'
32'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
0 : 0
29.09.2012
Аугсбург
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1 : 3
26.09.2012
Байер
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Майнц
2 : 0
22.09.2012
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
0 : 0
14.09.2012
Вольфсбург
Был в запасе
Главные новости
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
3
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
3
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
4
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
3
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+