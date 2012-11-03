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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Аугсбург
Ганновер-96 - Аугсбург: обзор матча 03 ноября 2012
Ганновер-96
03.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
26'
М. Диуф
85'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Аугсбург
Замена
А. Собич
️️️️
М. Диуф
90'
+1
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
С. Хусти
87'
ГОЛ! 2:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
М. Диуф
85'
Замена
К. Пандер
️️️️
Д. Я Конан
79'
68'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Н. Мусона
59'
Замена
М. Озтрзолек
️️️️
Т. Вернер
46'
Замена
А. Бансе
️️️️
Я. Моравек
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
Пас отдал
Л. Штиндль
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
9
Артур Собич
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
3
Джибрил Санко
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
5
Эггиманн
19
Шульц
5
Хагги
6
Черундоло
34
Рауш
24
Шмидебах
9
Хусти
13
Штиндль
11
Конан
92
Диуф
4-4-1-1
1
Йенцш
7
Фогт
24
Клаван
4
Лангкамп
71
Де Йонг
17
Вернер
30
Моравек
16
Оттль
10
Байер
17
Мусона
20
Оэрль
11
Конан
24
Пандер
24
Пандер
11
Конан
92
Диуф
9
Собич
9
Собич
92
Диуф
9
Хусти
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
9
Хусти
17
Вернер
22
Озтрзолек
22
Озтрзолек
17
Вернер
17
Мусона
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
17
Мусона
30
Моравек
30
Бансе
30
Бансе
30
Моравек
Остались в запасе
Ганновер-96
Аугсбург
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
3
Джибрил Санко
ЦЗ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
11
Милан Петржела
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Остались в запасе
3
Джибрил Санко
ЦЗ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
11
Милан Петржела
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Ганновер-96 - Аугсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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