Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Аугсбург
Фрайбург - Аугсбург: обзор матча 05 мая 2013
Фрайбург
05.05.2013, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
31'
С. Макиади
61'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Аугсбург
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Хайн
82'
Замена
Ш. Хайн
️️️️
С. Мельдерс
Замена
Й. Флум
️️️️
Ю. Шустер
81'
79'
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
77'
Замена
Н. Мусона
️️️️
А. Хан
Замена
И. Сантини
️️️️
Я. Розенталь
77'
Желтая карточка
М. Гинтер
65'
62'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
Т. Вернер
ГОЛ! 2:0!
Д. Шмид
Пас отдал
М. Крузе
61'
Замена
М. Гинтер
️️️️
Ф. Дианье
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Макиади
31'
Желтая карточка
О. Сорг
22'
Желтая карточка
Ф. Дианье
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
17
Ноуледж Мусона
АП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бауманн
3
Дианье
25
Сорг
21
Хен
7
Шмид
23
Муйджа
16
Макиади
23
Шустер
10
Розенталь
20
Калиджиури
10
Крузе
4-3-1-2
13
Маннингер
2
Верхаг
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
71
Де Йонг
30
Моравек
10
Байер
17
Вернер
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
3
Дианье
28
Гинтер
28
Гинтер
3
Дианье
23
Шустер
23
Флум
23
Флум
23
Шустер
10
Розенталь
18
Сантини
18
Сантини
10
Розенталь
28
Хан
17
Мусона
17
Мусона
28
Хан
17
Вернер
20
Оэрль
20
Оэрль
17
Вернер
13
Мельдерс
16
Хайн
16
Хайн
13
Мельдерс
Остались в запасе
Фрайбург
Аугсбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Фрайбург - Аугсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Аугсбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+