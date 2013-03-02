Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Аугсбург
Вердер - Аугсбург: обзор матча 02 марта 2013
Вердер
02.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
29'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Аугсбург
90'
Замена
А. Бансе
️️️️
С. Мельдерс
86'
Желтая карточка
К. Фогт
85'
Замена
А. Оттль
️️️️
К. Чжа-Чеол
75'
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
72'
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
Замена
Д. Акпала
️️️️
А. Хант
68'
67'
Замена
Я. Моравек
️️️️
Т. Вернер
Желтая карточка
С. Папастатопулос
64'
Желтая карточка
М. Арнаутович
56'
Замена
Э. Элиа
️️️️
М. Экичи
46'
45'
Желтая карточка
С. Мельдерс
29'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Пас отдал
А. Хан
25'
Желтая карточка
Д. Байер
Желтая карточка
З. Юнузович
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
4-3-1-2
1
Милиц
26
Шмитц
19
Папастатопулос
22
Игньевски
21
Лукимия-Мулонготи
16
Юнузович
11
Экичи
14
Хант
7
Де Брюйне
18
Петерсен
7
Арнаутович
4-3-1-2
30
Амзиф
22
Озтрзолек
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
7
Фогт
10
Ку Чжа-Чеол
17
Вернер
10
Байер
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
11
Экичи
11
Элиа
11
Элиа
11
Экичи
14
Хант
17
Акпала
17
Акпала
14
Хант
17
Вернер
30
Моравек
30
Моравек
17
Вернер
10
Ку Чжа-Чеол
16
Оттль
16
Оттль
10
Ку Чжа-Чеол
13
Мельдерс
30
Бансе
30
Бансе
13
Мельдерс
Остались в запасе
Вердер
Аугсбург
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
Главный тренер
Томас Шааф
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
16
Штефан Хайн
ЦФ
1
Симон Йенцш
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
16
Штефан Хайн
ЦФ
1
Симон Йенцш
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Вердер - Аугсбург
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Аугсбург
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+