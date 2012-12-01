Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Фрайбург
Аугсбург - Фрайбург: обзор матча 01 декабря 2012
Аугсбург
01.12.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
9'
Т. Вернер
29'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Фрайбург
90'
+2
Замена
В. Хеденстад
️️️️
М. Крузе
Замена
Ш. Хайн
️️️️
Я. Кальсен-Бракер
78'
Замена
А. Бансе
️️️️
М. Петржела
62'
59'
Желтая карточка
Ю. Шустер
Замена
М. Де Йонг
️️️️
М. Озтрзолек
52'
Желтая карточка
Р. Клаван
51'
46'
Замена
А. Путило
️️️️
Я. Розенталь
45'
+2
Желтая карточка
И. Сантини
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
41'
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шмид
Пас отдал
Я. Розенталь
27'
Желтая карточка
К. Геде
24'
Замена
И. Сантини
️️️️
С. Фрайс
15'
Желтая карточка
М. Муйджа
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
11'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Я. Кальсен-Бракер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
3
Джибрил Санко
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
9
Себастьян Фрайс
ПП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
44
Марк Лаис
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
3-2-4-1
30
Амзиф
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
7
Фогт
22
Озтрзолек
3
Санко
11
Петржела
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
17
Вернер
13
Мельдерс
4-4-1-1
1
Бауманн
7
Шмид
25
Сорг
11
Крмас
23
Муйджа
9
Фрайс
23
Шустер
23
Флум
31
Геде
10
Розенталь
10
Крузе
18
Кальсен-Бракер
16
Хайн
16
Хайн
18
Кальсен-Бракер
22
Озтрзолек
71
Де Йонг
71
Де Йонг
22
Озтрзолек
11
Петржела
30
Бансе
30
Бансе
11
Петржела
10
Крузе
6
Хеденстад
6
Хеденстад
10
Крузе
10
Розенталь
14
Путило
14
Путило
10
Розенталь
9
Фрайс
18
Сантини
18
Сантини
9
Фрайс
Остались в запасе
Аугсбург
Фрайбург
20
Торстен Оэрль
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
44
Марк Лаис
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
20
Торстен Оэрль
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Остались в запасе
44
Марк Лаис
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Аугсбург - Фрайбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+