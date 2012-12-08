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Аугсбург - Бавария
Аугсбург - Бавария: обзор матча 08 декабря 2012
Аугсбург
08.12.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
40'
Т. Мюллер (П)
63'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Бавария
Замена
М. Петржела
️️️️
Н. Мусона
90'
86'
Замена
Рафинья
️️️️
Т. Кроос
78'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Ш. Хайн
️️️️
Д. Санко
71'
Замена
А. Бансе
️️️️
С. Мельдерс
66'
63'
ГОЛ! 0:2!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Рибери
61'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
20
Ронни Филп
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Амзиф
24
Клаван
7
Фогт
18
Кальсен-Бракер
71
Де Йонг
3
Санко
10
Байер
17
Вернер
10
Ку Чжа-Чеол
17
Мусона
13
Мельдерс
4-1-3-2
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
4
Данте
17
Боатенг
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
13
Мюллер
9
Манджукич
3
Санко
16
Хайн
16
Хайн
3
Санко
17
Мусона
11
Петржела
11
Петржела
17
Мусона
13
Мельдерс
30
Бансе
30
Бансе
13
Мельдерс
8
Кроос
13
Рафинья
13
Рафинья
8
Кроос
13
Мюллер
44
Тимощук
44
Тимощук
13
Мюллер
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
20
Ронни Филп
ЦЗ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
16
Андреас Оттль
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Аугсбург - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Аугсбург Арена
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