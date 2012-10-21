Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Аугсбург
Нюрнберг - Аугсбург: обзор матча 21 октября 2012
Нюрнберг
21.10.2012, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Аугсбург
90'
+2
Замена
М. Озтрзолек
️️️️
П. Верхаг
Желтая карточка
Х. Балич
87'
86'
Замена
Я. Кальсен-Бракер
️️️️
Т. Оэрль
Желтая карточка
Т. Пекхарт
85'
78'
Желтая карточка
А. Бансе
Замена
С. Полтер
️️️️
М. Франтц
77'
Желтая карточка
Т. Симонс
65'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Х. Кийотаке
63'
58'
Замена
А. Бансе
️️️️
Ш. Хайн
49'
Желтая карточка
С. Лангкамп
Замена
П. Раковски
️️️️
Р. Шефер
46'
45'
Желтая карточка
К. Фогт
Желтая карточка
Х. Пинола
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
16
Штефан Хайн
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
4-4-1-1
1
Шефер
22
Пинола
4
Нильссон
5
Клозе
22
Чендлер
8
Франтц
3
Симонс
5
Балич
10
Гебхарт
10
Кийотаке
17
Пекхарт
3-2-2-1-2
30
Амзиф
2
Верхаг
4
Лангкамп
24
Клаван
7
Фогт
71
Де Йонг
10
Байер
17
Вернер
17
Мусона
20
Оэрль
16
Хайн
1
Шефер
33
Раковски
33
Раковски
1
Шефер
10
Кийотаке
35
Эссвайн
35
Эссвайн
10
Кийотаке
8
Франтц
91
Полтер
91
Полтер
8
Франтц
20
Оэрль
18
Кальсен-Бракер
18
Кальсен-Бракер
20
Оэрль
2
Верхаг
22
Озтрзолек
22
Озтрзолек
2
Верхаг
16
Хайн
30
Бансе
30
Бансе
16
Хайн
Остались в запасе
Нюрнберг
Аугсбург
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Симон Йенцш
ВР
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
1
Симон Йенцш
ВР
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Нюрнберг - Аугсбург
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+