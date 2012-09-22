Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Аугсбург
Майнц - Аугсбург: обзор матча 22 сентября 2012
Майнц
22.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
10'
А. Иваншиц
25'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Аугсбург
Замена
Н. Рукавица
️️️️
А. Салаи
84'
70'
Замена
Д. Сио
️️️️
Я. Моравек
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Э. Сото
69'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
А. Иваншиц
61'
57'
Замена
А. Бансе
️️️️
А. Оттль
46'
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Петржела
44'
Желтая карточка
М. Де Йонг
ГОЛ! 2:0!
А. Салаи
Пас отдал
Н. Мюллер
25'
19'
Желтая карточка
К. Фогт
ГОЛ! 1:0!
А. Иваншиц
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
4-4-2
28
Веткло
15
Диас
4
Новески
26
Бунгерт
3
Поспех
19
Сото
9
Мюллер
8
Полански
23
Иваншиц
11
Салаи
13
Чупо-Мотинг
3-2-4-1
30
Амзиф
7
Фогт
2
Верхаг
4
Лангкамп
3
Санко
71
Де Йонг
30
Моравек
11
Петржела
16
Оттль
10
Байер
20
Оэрль
23
Иваншиц
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
23
Иваншиц
11
Салаи
13
Рукавица
13
Рукавица
11
Салаи
19
Сото
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
19
Сото
11
Петржела
17
Вернер
17
Вернер
11
Петржела
30
Моравек
13
Сио
13
Сио
30
Моравек
16
Оттль
30
Бансе
30
Бансе
16
Оттль
Остались в запасе
Майнц
Аугсбург
1
Лорис Кариус
ВР
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Майнц - Аугсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Аугсбург
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+