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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вердер
Аугсбург - Вердер: обзор матча 05 октября 2012
Аугсбург
05.10.2012, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Вердер
2'
Т. Вернер
32'
Ш. Хайн
72'
Д. Байер
19'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вердер
Замена
М. Петржела
️️️️
Н. Мусона
86'
Желтая карточка
Н. Мусона
78'
Замена
А. Оттль
️️️️
Ш. Хайн
72'
ГОЛ! 3:1!
Д. Байер
72'
69'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Арнаутович
62'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Э. Элиа
Желтая карточка
А. Бансе
58'
Замена
А. Бансе
️️️️
Я. Моравек
56'
46'
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
Л. Шмитц
34'
Желтая карточка
Л. Шмитц
ГОЛ! 2:1!
Ш. Хайн
Пас отдал
Н. Мусона
32'
19'
ГОЛ! 1:1!
К. Де Брюйне
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
П. Верхаг
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
16
Штефан Хайн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
3
Джибрил Санко
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Амзиф
24
Клаван
4
Лангкамп
2
Верхаг
71
Де Йонг
7
Фогт
17
Вернер
10
Байер
30
Моравек
17
Мусона
16
Хайн
4-3-1-2
1
Милиц
8
Фритц
4
Предль
19
Папастатопулос
26
Шмитц
16
Юнузович
14
Хант
11
Элиа
7
Де Брюйне
17
Акпала
7
Арнаутович
16
Хайн
16
Оттль
16
Оттль
16
Хайн
17
Мусона
11
Петржела
11
Петржела
17
Мусона
30
Моравек
30
Бансе
30
Бансе
30
Моравек
26
Шмитц
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
26
Шмитц
11
Элиа
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
11
Элиа
7
Арнаутович
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Арнаутович
Остались в запасе
Аугсбург
Вердер
3
Джибрил Санко
ЦЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
3
Джибрил Санко
ЦЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦФ
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Аугсбург - Вердер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Аугсбург Арена
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