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Боруссия Д - Аугсбург
Боруссия Д - Аугсбург: обзор матча 06 апреля 2013
Боруссия Д
06.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
4 : 2
Завершен
Аугсбург
22'
Ю. Шибер
52'
Ю. Шибер
64'
Н. Суботич
90+2'
Р. Левандовски
43'
Д. Байер
45'
К. Фогт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Аугсбург
ГОЛ! 4:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Гетце
90'
+2
Замена
С. Кель
️️️️
Ю. Шибер
83'
80'
Замена
С. Тчои
️️️️
Т. Вернер
76'
Желтая карточка
Р. Клаван
68'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
К. Фогт
ГОЛ! 3:2!
Н. Суботич
Пас отдал
М. Гетце
64'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
М. Ляйтнер
52'
Замена
М. Гетце
️️️️
Л. Биттенкурт
52'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Шибер
Пас отдал
Й. Хофманн
52'
Желтая карточка
Ю. Шибер
46'
46'
Замена
Я. Моравек
️️️️
С. Мельдерс
45'
ГОЛ! 1:2!
К. Фогт
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Байер
24'
Желтая карточка
А. Хан
ГОЛ! 1:0!
Ю. Шибер
Пас отдал
М. Ляйтнер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия Д
33
Златан Аломерович
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
21
Оливер Кирх
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
4-3-2-1
22
Лангерак
29
Шмельцер
28
Сантана
5
Бендер
3
Суботич
6
Гросскройц
78
Ляйтнер
8
Шахин
32
Биттенкурт
7
Хофманн
20
Шибер
3-2-2-1-2
13
Маннингер
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
7
Фогт
22
Озтрзолек
10
Байер
17
Вернер
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
20
Шибер
5
Кель
5
Кель
20
Шибер
32
Биттенкурт
27
Гетце
27
Гетце
32
Биттенкурт
78
Ляйтнер
9
Левандовски
9
Левандовски
78
Ляйтнер
7
Фогт
20
Оэрль
20
Оэрль
7
Фогт
13
Мельдерс
30
Моравек
30
Моравек
13
Мельдерс
17
Вернер
22
Тчои
22
Тчои
17
Вернер
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
33
Златан Аломерович
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
33
Златан Аломерович
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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