Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Гамбург
Аугсбург - Гамбург: обзор матча 26 октября 2012
Аугсбург
26.10.2012, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Гамбург
13'
Х. Сон
63'
А. Руднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Гамбург
89'
Замена
Д. Аого
️️️️
М. Байстер
88'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
М. Озтрзолек
️️️️
Т. Вернер
81'
67'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Т. Арслан
Замена
М. Петржела
️️️️
Я. Моравек
64'
63'
ГОЛ! 0:2!
А. Руднев
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Д. Райнхардт
59'
Замена
А. Бансе
️️️️
Ш. Хайн
56'
52'
Желтая карточка
М. Бадель
40'
Желтая карточка
Х. Сон
36'
Желтая карточка
Т. Арслан
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
А. Руднев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
16
Штефан Хайн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
3
Джибрил Санко
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Йенцш
24
Клаван
4
Лангкамп
7
Фогт
71
Де Йонг
5
Райнхардт
17
Вернер
10
Байер
30
Моравек
17
Мусона
16
Хайн
3-3-2-2
15
Адлер
2
Дикмайер
28
Мансьенн
16
Вестерманн
47
Бадель
30
Арслан
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
7
Сон
9
Руднев
9
Байстер
17
Вернер
22
Озтрзолек
22
Озтрзолек
17
Вернер
30
Моравек
11
Петржела
11
Петржела
30
Моравек
16
Хайн
30
Бансе
30
Бансе
16
Хайн
9
Байстер
3
Аого
3
Аого
9
Байстер
8
ван дер Ваарт
5
Скьельбред
5
Скьельбред
8
ван дер Ваарт
30
Арслан
8
Ринкон
8
Ринкон
30
Арслан
Остались в запасе
Аугсбург
Гамбург
3
Джибрил Санко
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
3
Джибрил Санко
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аугсбург - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Гамбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+