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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия М
Аугсбург - Боруссия М: обзор матча 25 ноября 2012
Аугсбург
25.11.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
5'
С. Мельдерс
85'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия М
Замена
А. Бансе
️️️️
Т. Оэрль
90'
Замена
Н. Мусона
️️️️
М. Де Йонг
85'
85'
ГОЛ! 1:1!
П. Херрманн
74'
Желтая карточка
Т. Янчке
69'
Замена
М. Ханке
️️️️
И. Де Камарго
69'
Замена
Г. Джака
️️️️
Т. Маркс
Замена
Ш. Хайн
️️️️
С. Мельдерс
60'
56'
Замена
П. Млапа
️️️️
Л. Рупп
51'
Желтая карточка
М. Штранцль
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
38'
ГОЛ! 1:0!
С. Мельдерс
Пас отдал
К. Фогт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аугсбург
11
Милан Петржела
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
3-2-2-2
30
Амзиф
18
Кальсен-Бракер
7
Фогт
22
Озтрзолек
71
Де Йонг
24
Клаван
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
20
Оэрль
13
Мельдерс
3-2-3-1-1
1
тер Стеген
18
Домингес
6
Нордтвейт
39
Штранцль
24
Янчке
17
Вендт
10
Рупп
14
Маркс
18
Аранго
7
Херрманн
9
Де Камарго
71
Де Йонг
17
Мусона
17
Мусона
71
Де Йонг
13
Мельдерс
16
Хайн
16
Хайн
13
Мельдерс
20
Оэрль
30
Бансе
30
Бансе
20
Оэрль
14
Маркс
34
Джака
34
Джака
14
Маркс
9
Де Камарго
9
Ханке
9
Ханке
9
Де Камарго
10
Рупп
26
Млапа
26
Млапа
10
Рупп
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
11
Милан Петржела
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
11
Милан Петржела
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Аугсбург Арена
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