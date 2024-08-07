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Андрей Панюков
Новости
Андрей Панюков - новости
Завершил карьеру
25 сентября 1994 (31), Москва
#11 | Нападающий
178 см | 76 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
Панюков рассказал о самых больших премиальных в «Динамо»
8 февраля
1
Экс-нападающий «Динамо» и «Зенита» перебрался в медиаклуб
2024.08.07 12:56
«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
2024.02.25 17:08
1
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
«Ты у бабушек, у государства деньги отбираешь!»: Панюков рассказал о переговорах с Григорием Ивановым
2024.02.25 12:33
14
Панюков – о Дзюбе: «Заходит в раздевалку – сразу ищет жертву, до кого докопаться»
2024.02.25 10:31
12
«Золотой был человек: покупал людям квартиры, давал деньги»: Панюков – о Сарсании
2024.02.24 23:54
1
Панюков: «Игроки «Балтики» из-за меня четыре месяца не получали зарплату»
2024.02.24 19:02
3
Панюков назвал российского тренера, который вместо тренировки заставил игроков убирать листву в парке
2024.02.24 16:55
3
«Бегал Воронину за сигаретами, а Денисов грозился набить лицо»: Панюков – о «дедовщине» в «Динамо»
2024.02.24 14:24
7
Панюков – о заработке в «Динамо»: «В 18 лет я купил 2 машины, квартиру, построил дом»
2024.02.24 11:44
8
Панюков – о зарплате в дубле «Динамо»: «Мы не знали, куда деньги тратить»
2024.02.24 09:54
3
Экс-форвард «Зенита» Панюков отреагировал на информацию о своем алкоголизме
2024.02.23 22:56
5
Глава «Нафтана»: «Панюков сдержал слово: не пьет, но курит по пачке в день»
2024.01.11 20:39
1
Бывший форвард «Зенита» высказался о человеческих качествах Дзюбы
2023.12.18 11:00
1
Панюков назвал российского футболиста с самыми большими яйцами
2023.10.24 00:30
6
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Панюков рассказал об ущемлении русского языка в Литве
2023.10.23 18:10
2
Панюков сказал, сколько денег нужно для жизни в Москве: «С доходом в 33 тысячи можно с 20-го этажа прыгать»
2023.10.23 16:44
8
Бывший форвард «Зенита» объяснил, почему во Франции его называли Путин
2023.10.22 22:58
3
Фото
Экс-зенитовец Панюков перешел в белорусский клуб: он был без команды почти семь месяцев
2023.05.06 08:55
«Велес» расторг контракт с экс-зенитовцем Панюковым через два месяца после подписания
2022.10.14 14:36
2
«Велес» подписал экс-форварда «Зенита»
2022.08.12 19:33
3
«Факел» просматривает экс-зенитовца Панюкова
2022.06.26 13:40
«Урал» разорвал контракт с экс-зенитовцем Панюковым
2022.06.22 16:57
1
«Урал» отдал Панюкова в аренду «Кызылжару»
2022.02.11 15:14
«Урал» расторгнет контракт с 34-летним Рыковым. Панюков уйдет в аренду («РБ-Спорт»)
2022.01.14 09:46
Панюков близок к уходу из «Урала»
2022.01.13 11:47
3
Панюков: «У «Зенита» были потрясающие варианты меня отпустить за хорошие деньги. Например, в Грецию»
2021.01.27 10:50
2
1
2
3
4
5
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