Панюков: «Игроки «Балтики» из-за меня четыре месяца не получали зарплату»

Бывший форвард «Динамо» Андрей Панюков вспомнил, как побывал в аренде в «Балтике» в 2014 году.

«Забил один гол за «Балтику». Потом они решили разорвать аренду, чтоб я вернулся в «Динамо». Разорвали соглашение об аренде, но не уведомили «Динамо». А там за односторонний разрыв хорошая сумма неустойки.

«Балтику» так нагнули… Пацаны в клубе четыре месяца потом не получали зарплату. Ну блин, я не виноват. Они сами тупанули», – сказал Панюков на ютуб-канале «На банке».