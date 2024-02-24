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    • Панюков: «Игроки «Балтики» из-за меня четыре месяца не получали зарплату»

    Панюков: «Игроки «Балтики» из-за меня четыре месяца не получали зарплату»

    Бывший форвард «Динамо» Андрей Панюков вспомнил, как побывал в аренде в «Балтике» в 2014 году.

    «Забил один гол за «Балтику». Потом они решили разорвать аренду, чтоб я вернулся в «Динамо». Разорвали соглашение об аренде, но не уведомили «Динамо». А там за односторонний разрыв хорошая сумма неустойки.

    «Балтику» так нагнули… Пацаны в клубе четыре месяца потом не получали зарплату. Ну блин, я не виноват. Они сами тупанули», – сказал Панюков на ютуб-канале «На банке».

    • Сейчас 29-летний форвард в БАТЭ.
    • Игрок стоит 350 тысяч евро.
    • Больше всего матчей в карьере Панюков провел за «Урал» (78 игр, 17 голов, 5 ассистов).

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2024 19:02
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    Комментарии (6)
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    WE ARE FOR PETER
    1708792040
    Какая же ты гниль...
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    slavutiq70
    1708792790
    Что то его словесный понос пробил сегодня ...
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    VPERDIV SPARTAK
    1708795089
    Таблеток наелся или угостил барыга из Спартака!) Несёт и несёт панюков
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    Cleaner
    1708796015
    Панюков, когда мозгов нет, это сразу заметно...(((
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    моэм
    1708796625
    Когда дело касается денег , тупануть руководители от футбола никак не могут , а если и " косят под дурачка " , то делается всё по той мутной схеме , когда в итоге деньги всегда оказываются в карманах чиновников ....в данном случае зарплаты команды за 4 месяца.
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