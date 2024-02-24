Панюков: «Игроки «Балтики» из-за меня четыре месяца не получали зарплату»

Бывший форвард «Динамо» Андрей Панюков вспомнил, как побывал в аренде в «Балтике» в 2014 году.
«Забил один гол за «Балтику». Потом они решили разорвать аренду, чтоб я вернулся в «Динамо». Разорвали соглашение об аренде, но не уведомили «Динамо». А там за односторонний разрыв хорошая сумма неустойки.
«Балтику» так нагнули… Пацаны в клубе четыре месяца потом не получали зарплату. Ну блин, я не виноват. Они сами тупанули», – сказал Панюков на ютуб-канале «На банке».
- Сейчас 29-летний форвард в БАТЭ.
- Игрок стоит 350 тысяч евро.
- Больше всего матчей в карьере Панюков провел за «Урал» (78 игр, 17 голов, 5 ассистов).