«Урал» отдал Панюкова в аренду «Кызылжару»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков продолжит карьеру в Казахстане.

«Кызылжар» договорился об аренде футболиста до 3 декабря 2022 года.

27-летний форвард уже прибыл в расположение новой команды, которая проводит сбор в Турции.

В этом сезоне Панюков забил 2 гола в 7 матчах.

Его контракт с «Уралом» рассчитан до июня 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.

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