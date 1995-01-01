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    «Урал» отдал Панюкова в аренду «Кызылжару»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков продолжит карьеру в Казахстане.

    «Кызылжар» договорился об аренде футболиста до 3 декабря 2022 года.

    27-летний форвард уже прибыл в расположение новой команды, которая проводит сбор в Турции.

    • В этом сезоне Панюков забил 2 гола в 7 матчах.
    • Его контракт с «Уралом» рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.

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    Источник: сайт «Урала»

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