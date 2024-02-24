Панюков – о зарплате в дубле «Динамо»: «Мы не знали, куда деньги тратить»

Бывший форвард «Динамо» Андрей Панюков рассказал о заработке в дубле москвичей в 2012 году.

«Зарплата в дубле «Динамо» у меня была 1000 долларов в месяц. Плюс за каждую победу 1000 долларов. Мы тогда хорошо зарабатывали. Это были вкусные времена. Мы покупали приставки, в кино ездили. Мы не знали, куда деньги тратить. Тебя кормят, поят. База у «Динамо» шикарная. Бассейн, все дела», – сказал Панюков на ютуб-канале «На банке».