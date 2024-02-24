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    • Панюков – о зарплате в дубле «Динамо»: «Мы не знали, куда деньги тратить»

    Панюков – о зарплате в дубле «Динамо»: «Мы не знали, куда деньги тратить»

    Бывший форвард «Динамо» Андрей Панюков рассказал о заработке в дубле москвичей в 2012 году.

    «Зарплата в дубле «Динамо» у меня была 1000 долларов в месяц. Плюс за каждую победу 1000 долларов. Мы тогда хорошо зарабатывали. Это были вкусные времена. Мы покупали приставки, в кино ездили. Мы не знали, куда деньги тратить. Тебя кормят, поят. База у «Динамо» шикарная. Бассейн, все дела», – сказал Панюков на ютуб-канале «На банке».

    • Сейчас 29-летний форвард в БАТЭ.
    • Игрок стоит 350 тысяч евро.
    • Больше всего матчей в карьере Панюков провел за «Урал» (78 игр, 17 голов, 5 ассистов).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1708759037
    На пенсии будет,что внукам рассказать
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    andrei-sarap-yandex
    1708763131
    внукам раскажет еае тупо играл в футбол на поле...зато хорошо играл в приставку....поэтому 80 процентов российских игроков тупо получают леньги из за российского паспорта
    Ответить
    Cleaner
    1708771503
    Панюков, МОЗГИ тебе нужно было купить! Мозги! Это то, чего у тебя до сих пор нету...((((
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708795755
    Угар
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