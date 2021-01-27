Панюков: «У «Зенита» были потрясающие варианты меня отпустить за хорошие деньги. Например, в Грецию»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал, что «Зенит» его не отпустил в Европу. Он играл в Санкт-Петербурге с 2017 по 2018 год.

«Почему-то все думают, что я в Санкт-Петербурге получал миллионы-миллиарды. Это вообще не так, изначально понимал, что первые полгода проведу в «Зените-2». Тренировался с основой, играл за «Зенит-2», мы так и планировали с Сарсанией. Он сказал: «Забьeшь 10 за сезон — поедешь в клуб Премьер-лиги». Ещe до зимы я забил больше.

Но Константин Сергеевич тогда умер, как сейчас помню, узнал об этом от мамы перед игрой с Томском. Я в итоге никуда не перешeл зимой, хотя варианты были потрясающие. Например, из Греции. То руководство «Зенита» не захотело меня отпустить. Хотя и деньги за меня хорошие давали, были готовы заплатить за трансфер.

Хорошие. Действительно приличные, учитывая, что «Зенит» взял меня бесплатно за полгода до этого. Меньше миллиона, но не очень далеко. Сумму не назову. Они хотели, чтобы «Зенит-2» остался в ФНЛ. «Зенит-2» в итоге остался во второй лиге, но лишь потому, что кто-то отказался подниматься из ПФЛ. Дело не в этом… Так вышло, в общем», – рассказал форвард.