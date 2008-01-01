Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Панюков: «У «Зенита» были потрясающие варианты меня отпустить за хорошие деньги. Например, в Грецию»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал, что «Зенит» его не отпустил в Европу. Он играл в Санкт-Петербурге с 2017 по 2018 год.

    «Почему-то все думают, что я в Санкт-Петербурге получал миллионы-миллиарды. Это вообще не так, изначально понимал, что первые полгода проведу в «Зените-2». Тренировался с основой, играл за «Зенит-2», мы так и планировали с Сарсанией. Он сказал: «Забьeшь 10 за сезон — поедешь в клуб Премьер-лиги». Ещe до зимы я забил больше.

    Но Константин Сергеевич тогда умер, как сейчас помню, узнал об этом от мамы перед игрой с Томском. Я в итоге никуда не перешeл зимой, хотя варианты были потрясающие. Например, из Греции. То руководство «Зенита» не захотело меня отпустить. Хотя и деньги за меня хорошие давали, были готовы заплатить за трансфер.

    Хорошие. Действительно приличные, учитывая, что «Зенит» взял меня бесплатно за полгода до этого. Меньше миллиона, но не очень далеко. Сумму не назову. Они хотели, чтобы «Зенит-2» остался в ФНЛ. «Зенит-2» в итоге остался во второй лиге, но лишь потому, что кто-то отказался подниматься из ПФЛ. Дело не в этом… Так вышло, в общем», – рассказал форвард.

    • За «Урал» Панюков играет с 2018 года, забил за команду 11 голов в РПЛ.
    • Панюков – воспитанник московского футбола.
    • «Урал» идет в РПЛ 12-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:50
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      d c 23 минуты назад

      Еcли дeлaете cтавки -> info-bet.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4298

      Cleaner 1 час назад

      У Зенита и так хватает "хороших денег" из народного бюджета.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82187
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru