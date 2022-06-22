«Урал» разорвал контракт с экс-зенитовцем Панюковым

«Урал» объявил о расторжении контракта с нападающим Андреем Панюковым.

«Многие из его мячей приносили нашей команде важные очки и дарили болельщикам яркие эмоции. Благодарим Андрея за эти приятные моменты!

Желаем успешного продолжения карьеры!» – написал клуб.

Последние полгода Панюков провел в казахстанском «Кызылжаре».

В «Урал» Панюков перешел в 2018 году из «Зенита».

27-летний игрок выступал во Франции за «Аяччо».

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