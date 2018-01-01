Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

«Урал» разорвал контракт с экс-зенитовцем Панюковым

«Урал» объявил о расторжении контракта с нападающим Андреем Панюковым.

«Многие из его мячей приносили нашей команде важные очки и дарили болельщикам яркие эмоции. Благодарим Андрея за эти приятные моменты!

Желаем успешного продолжения карьеры!» – написал клуб.

  • Последние полгода Панюков провел в казахстанском «Кызылжаре».
  • В «Урал» Панюков перешел в 2018 году из «Зенита».
  • 27-летний игрок выступал во Франции за «Аяччо».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Урал» отдал Панюкова в аренду «Кызылжару»
«Урал» расторгнет контракт с 34-летним Рыковым. Панюков уйдет в аренду («РБ-Спорт»)
Панюков близок к уходу из «Урала» 4
Источник: телеграм-канал «Урала»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:57
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +3452

    Беспонтий 3 часа назад

    опять экс зенитовец
    вообще он начинал в спартаке и продолжал во всех столичных эскадрильях
    кроме цска
    а так
    конечно же тоска

    а лучше бы в литве остался

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11