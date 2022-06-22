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«Урал» разорвал контракт с экс-зенитовцем Панюковым

22 июня 2022, 16:57
1

«Урал» объявил о расторжении контракта с нападающим Андреем Панюковым.

«Многие из его мячей приносили нашей команде важные очки и дарили болельщикам яркие эмоции. Благодарим Андрея за эти приятные моменты!

Желаем успешного продолжения карьеры!» – написал клуб.

  • Последние полгода Панюков провел в казахстанском «Кызылжаре».
  • В «Урал» Панюков перешел в 2018 году из «Зенита».
  • 27-летний игрок выступал во Франции за «Аяччо».

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Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Панюков Андрей
Комментарии (1)
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Беспонтий
1655906900
опять экс зенитовец вообще он начинал в спартаке и продолжал во всех столичных эскадрильях кроме цска а так конечно же тоска а лучше бы в литве остался
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