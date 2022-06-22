«Урал» разорвал контракт с экс-зенитовцем Панюковым

«Урал» объявил о расторжении контракта с нападающим Андреем Панюковым.
«Многие из его мячей приносили нашей команде важные очки и дарили болельщикам яркие эмоции. Благодарим Андрея за эти приятные моменты!
Желаем успешного продолжения карьеры!» – написал клуб.
- Последние полгода Панюков провел в казахстанском «Кызылжаре».
- В «Урал» Панюков перешел в 2018 году из «Зенита».
- 27-летний игрок выступал во Франции за «Аяччо».
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Источник: телеграм-канал «Урала»