Бывший форвард «Зенита» объяснил, почему во Франции его называли Путин

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Панюков рассказал о своем прозвище во Франции.

Россиянин в 2015–2016 годах выступал на правах аренды за «Аяччо». Он забил шесть голов в 27 матчах.

– Тебя во Франции называли blette и Путин. Про blette понятно – это слово частенько вырывается у русских, такое прозвище еще Никифоров заработал. А почему Путин?

– Я же приехал, когда произошла ситуация с Крымом, подскочил курс доллара, кризис. Путина часто показывали по телеку во Франции. Вот и меня, единственного русского в «Аяччо», так стали называть.