Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Бывший форвард «Зенита» объяснил, почему во Франции его называли Путин

    Бывший форвард «Зенита» объяснил, почему во Франции его называли Путин

    Бывший нападающий «Зенита» Андрей Панюков рассказал о своем прозвище во Франции.

    Россиянин в 2015–2016 годах выступал на правах аренды за «Аяччо». Он забил шесть голов в 27 матчах.

    – Тебя во Франции называли blette и Путин. Про blette понятно – это слово частенько вырывается у русских, такое прозвище еще Никифоров заработал. А почему Путин?

    – Я же приехал, когда произошла ситуация с Крымом, подскочил курс доллара, кризис. Путина часто показывали по телеку во Франции. Вот и меня, единственного русского в «Аяччо», так стали называть.

    Новости по теме
    Канчельскис: «В ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ»
    Губерниев раскрыл, за какую команду болеет
    Мостовой назвал главную проблему арбитров в РПЛ
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2023 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35850

      VVM1964 1 час назад

      Бред какой то ...

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+