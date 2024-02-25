«Ты у бабушек, у государства деньги отбираешь!»: Панюков рассказал о переговорах с Григорием Ивановым

Бывший форвард «Урала» Андрей Панюков рассказал, как договаривался о контракте с президентом клуба Григорием Ивановым.

«Заходит ко мне: «В 7 часов гулять с тобой пойдем». Ходим с ним, гуляем, он мне про жизнь, про футбол рассказывает. Потом говорит: «Про денежку поговорим? Че ты там хочешь?». Я называю сумму. Он: «Ты че, *** [офигел]? Ты у бабушек, у государства деньги отбираешь, ты че, совсем, что ли?!». И мы с ним два часа в такой манере. Он легенда. И договорились. Он меня продавил», – поделился Панюков на ютуб-канале «На банке».