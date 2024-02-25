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    • «Ты у бабушек, у государства деньги отбираешь!»: Панюков рассказал о переговорах с Григорием Ивановым

    «Ты у бабушек, у государства деньги отбираешь!»: Панюков рассказал о переговорах с Григорием Ивановым

    Бывший форвард «Урала» Андрей Панюков рассказал, как договаривался о контракте с президентом клуба Григорием Ивановым.

    «Заходит ко мне: «В 7 часов гулять с тобой пойдем». Ходим с ним, гуляем, он мне про жизнь, про футбол рассказывает. Потом говорит: «Про денежку поговорим? Че ты там хочешь?». Я называю сумму. Он: «Ты че, *** [офигел]? Ты у бабушек, у государства деньги отбираешь, ты че, совсем, что ли?!». И мы с ним два часа в такой манере. Он легенда. И договорились. Он меня продавил», – поделился Панюков на ютуб-канале «На банке».

    • Больше всего матчей в карьере Панюков провел именно за «Урал» (78 игр, 17 голов, 5 ассистов, 2018-2022 годы).
    • Сейчас игрок в БАТЭ.
    • 29-летний Панюков стоит 350 тысяч евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 12:33
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    Комментарии (18)
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    fakeid
    1708854092
    бабушками обычно давят спартачи, когда нет других аргументов. возникает вопрос: а много ли бабушек стали богаче из-за панюкова (кроме его собственной)? хоть одна наберётся? такие тупые лозунги, по сути своей.
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    VPERDIV SPARTAK
    1708855839
    Два придурка
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    СпорЦмен
    1708856504
    Продавил? Пусть к урологу сходит. Проверит, может чё подхватил? :)))
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    СпорЦмен
    1708856640
    Я что-то сразу разобрался, а что спонсор Панюкова пенсионный фонд?
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    Suvorov71
    1708860993
    Да помойный дэбилизм зашкаливает, весна все течет вот и помойная вонь пришла в питер
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    Ziklop
    1708896408
    (туповатый)Панюков находка для журналюг, но личность совсем неизвестная и малоинтересная!
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