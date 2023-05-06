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  • Экс-зенитовец Панюков перешел в белорусский клуб: он был без команды почти семь месяцев

Экс-зенитовец Панюков перешел в белорусский клуб: он был без команды почти семь месяцев

6 мая 2023, 08:55

«Славия-Мозырь» объявила о подписании нападающего Андрея Панюкова.

28-летний футболист присоединился к белорусскому клубу на правах свободного агента.

Срок контракта – до конца 2023 года. Новичок выбрал себе 20-й игровой номер.

  • Панюков известен по выступлениям за «Урал», «Зенит», «Динамо», «Аяччо» и другие клубы.
  • В октябре «Велес» расторг контракт с форвардом. С тех пор он оставался без команды.
  • Рыночная стоимость игрока – 300 тысяч евро.

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Источник: страница «Славии-Мозырь» в соцсети ВКонтакте
Белоруссия. Высшая лига Славия-Мозырь Панюков Андрей
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