Экс-зенитовец Панюков перешел в белорусский клуб: он был без команды почти семь месяцев

«Славия-Мозырь» объявила о подписании нападающего Андрея Панюкова.
28-летний футболист присоединился к белорусскому клубу на правах свободного агента.
Срок контракта – до конца 2023 года. Новичок выбрал себе 20-й игровой номер.
- Панюков известен по выступлениям за «Урал», «Зенит», «Динамо», «Аяччо» и другие клубы.
- В октябре «Велес» расторг контракт с форвардом. С тех пор он оставался без команды.
- Рыночная стоимость игрока – 300 тысяч евро.
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