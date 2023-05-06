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    • Экс-зенитовец Панюков перешел в белорусский клуб: он был без команды почти семь месяцев

    Экс-зенитовец Панюков перешел в белорусский клуб: он был без команды почти семь месяцев

    «Славия-Мозырь» объявила о подписании нападающего Андрея Панюкова.

    28-летний футболист присоединился к белорусскому клубу на правах свободного агента.

    Срок контракта – до конца 2023 года. Новичок выбрал себе 20-й игровой номер.

    • Панюков известен по выступлениям за «Урал», «Зенит», «Динамо», «Аяччо» и другие клубы.
    • В октябре «Велес» расторг контракт с форвардом. С тех пор он оставался без команды.
    • Рыночная стоимость игрока – 300 тысяч евро.

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    Источник: страница «Славии-Мозырь» в соцсети ВКонтакте

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    06.05.2023 08:55
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