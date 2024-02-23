Экс-форвард «Зенита» Панюков отреагировал на информацию о своем алкоголизме

Форвард белорусского БАТЭ Андрей Панюков высказался на тему слухов о своем алкоголизме.

– Из-за мозырской истории за тобой пошел шлейф, что ты алкаш и гулящий. Откуда пошло?

– Футбольная Беларусь – маленькая деревня: пукнул – скажут, что обосрался. Кто-то подлил, кто-то подтвердил. И реально получился шлейф.

Пришел в «Нафтане» к директору. Тот говорит, что у них условие, чтобы я не пил...

Да где я пил? Кто-то меня видел угашенным или на лавке? Кто-то видел, что я с водкой или вискарем плясал-танцевал?

Да никогда такого не было. Позвоните любому тренеру моему в России, никогда такого не было. Никогда не приходил на тренировку с похмелья или с перегаром. Никогда у меня не было проблем с алкоголем. И по клубам никогда не ходил.

Да, в 18 лет ходили. Потанцевать, девочки. Но это молодость – что, дома сидеть? А сейчас зачем мне ходить? Дома жопу помой, памперсы поменяй – и спать.