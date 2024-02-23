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    • Экс-форвард «Зенита» Панюков отреагировал на информацию о своем алкоголизме

    Экс-форвард «Зенита» Панюков отреагировал на информацию о своем алкоголизме

    Форвард белорусского БАТЭ Андрей Панюков высказался на тему слухов о своем алкоголизме.

    – Из-за мозырской истории за тобой пошел шлейф, что ты алкаш и гулящий. Откуда пошло?

    – Футбольная Беларусь – маленькая деревня: пукнул – скажут, что обосрался. Кто-то подлил, кто-то подтвердил. И реально получился шлейф.

    Пришел в «Нафтане» к директору. Тот говорит, что у них условие, чтобы я не пил...

    Да где я пил? Кто-то меня видел угашенным или на лавке? Кто-то видел, что я с водкой или вискарем плясал-танцевал?

    Да никогда такого не было. Позвоните любому тренеру моему в России, никогда такого не было. Никогда не приходил на тренировку с похмелья или с перегаром. Никогда у меня не было проблем с алкоголем. И по клубам никогда не ходил.

    Да, в 18 лет ходили. Потанцевать, девочки. Но это молодость – что, дома сидеть? А сейчас зачем мне ходить? Дома жопу помой, памперсы поменяй – и спать.

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    Источник: ютуб-канал «На банке»

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    23.02.2024 22:56
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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1708719304
    Он до сих пор в памперсах ходит? :)))
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    Krics
    1708721835
    Голубым памперсы выдают,ихмо.
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    DMитрий
    1708722238
    Настоящий пацан. Пояснил доходчиво, выпиваю - Да, после работы перед выходными как все. В пятницу я в говно, а в понедельник огурцом... Ну чего дое....сь?
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