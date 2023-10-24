Панюков назвал российского футболиста с самыми большими яйцами

Экс-зенитовец Андрей Панюков высоко оценил человеческие качества форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

– У кого в нашем футболе самые большие яйца?

– У Дзюбы! Столько аренд пережил, столько хейта, еще и видосы… Не сломался!

В раздевалке Артем царь горы. Всегда ищет жертву, над кем посмеяться. Словарный запас сумасшедший.

Как-то в раздевалке решил всем кликухи раздать – но не просто, а из комиксов про супергероев: DC, Marvel.

Мы, молодые, первые под раздачу попали. Кем я был, правда, уже не вспомню.