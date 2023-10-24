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  • Панюков назвал российского футболиста с самыми большими яйцами

Панюков назвал российского футболиста с самыми большими яйцами

24 октября 2023, 00:30
6

Экс-зенитовец Андрей Панюков высоко оценил человеческие качества форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

– У кого в нашем футболе самые большие яйца?

– У Дзюбы! Столько аренд пережил, столько хейта, еще и видосы… Не сломался!

В раздевалке Артем царь горы. Всегда ищет жертву, над кем посмеяться. Словарный запас сумасшедший.

Как-то в раздевалке решил всем кликухи раздать – но не просто, а из комиксов про супергероев: DC, Marvel.

Мы, молодые, первые под раздачу попали. Кем я был, правда, уже не вспомню.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Панюков Андрей
Комментарии (6)
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САДЫЧОК
1698125305
Идиот! Во первых не большими -а железными.
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Просто-333
1698128237
А вот откуда он знает размер? Вопрос...
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neveldomha
1698130013
Дебила вообще не возможно сломать, потому что он дебил.
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paracetamol
1698138428
Панюков: яйца большие, на себе примерял.
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ABC--google
1698145522
Важен не размер а твёрдость, например стальные как у меня.) а размер, чем больше яйца тем меньше мозг я так считаю.
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Красногорск_Фан
1698155158
обладатель самых больших яичек среди приматов 2023 )))))))
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