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    • Панюков назвал российского футболиста с самыми большими яйцами

    Панюков назвал российского футболиста с самыми большими яйцами

    Экс-зенитовец Андрей Панюков высоко оценил человеческие качества форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – У кого в нашем футболе самые большие яйца?

    – У Дзюбы! Столько аренд пережил, столько хейта, еще и видосы… Не сломался!

    В раздевалке Артем царь горы. Всегда ищет жертву, над кем посмеяться. Словарный запас сумасшедший.

    Как-то в раздевалке решил всем кликухи раздать – но не просто, а из комиксов про супергероев: DC, Marvel.

    Мы, молодые, первые под раздачу попали. Кем я был, правда, уже не вспомню.

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    Источник: Sport24

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    24.10.2023 00:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7317

      Красногорск_Фан 24 октября, 16:45

      обладатель самых больших яичек среди приматов 2023 )))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6348

      Питерский князь 24 октября, 14:35

      Интервью питарсаса, сразу видно.
      Это для любителей срамтака.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      ABC--google 24 октября, 14:05

      Важен не размер а твёрдость, например стальные как у меня.) а размер, чем больше яйца тем меньше мозг я так считаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19490

      paracetamol 24 октября, 12:07

      Панюков: яйца большие, на себе примерял.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1833

      rac531 24 октября, 10:45

      Интересно, как этот любитель мужских яиц, измеряет их на расстоянии?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5468

      neveldomha 24 октября, 09:46

      Дебила вообще не возможно сломать, потому что он дебил.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 24 октября, 09:21

      Странно.
      Человек погрязший в скандалах вызывает восторг у Панюкова.
      Дебил , ты в бане определял величину яиц ?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК > Алексей З 24 октября, 09:38

      Он , наверное голубой, если о размерах говорит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > САДЫЧОК 24 октября, 09:41

      Не знаю, может цвета клуба влияют.
      Думаю просто глупый.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2355

      alll-333 24 октября, 09:17

      А вот откуда он знает размер? Вопрос...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК 24 октября, 08:28

      Идиот!
      Во первых не большими -а железными.

      4
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