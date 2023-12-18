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    • Бывший форвард «Зенита» высказался о человеческих качествах Дзюбы

    Бывший форвард «Зенита» высказался о человеческих качествах Дзюбы

    Экс-нападающий «Зенита» Андрей Панюков назвал бывшего партнера по команде Артем Дзюбу добродушным человеком.

    «Дзюба раздавал клички из Marvel? Я не помню, он мне тоже что-то говорил, я просто не смотрел никогда DC, Marvel, не нравится мне. Типа Человека-Паука, но у него какие-то там названия были, это вообще ужас.

    Нет, неправда, он не издевается. Подтравить, поддушить, подколоть, может, да. Но это все в шутках, это все не с агрессией. Он добродушный человек, ну адекватный, нормальный. Он человек-настроение, он в раздевалке очень громкий. Рот редко когда закрывается, ему всегда есть что сказать», – сказал Панюков.

    • 35-летний Дзюба сейчас выступает за «Локомотив».
    • 29-летний Панюков играет за новополоцкий «Нафтан» в чемпионате Беларуси.

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    Источник: YouTube-канал «Игрочишка»

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