Панюков рассказал об ущемлении русского языка в Литве

Экс-зенитовец Андрей Панюков подтвердил, что права русских в Литве ущемляются.

Он выступал с 2015 по 2017 год за литовский клуб «Атлантас».

– А где плохо? В Литве?

– Последний раз я вернулся туда в 2017 году, как раз после «Аяччо» и «Браги». Нас в «Алтантасе» было трое – я, Сережа Обивалин и Олег Дмитриев.

Заходили в антикафе в картишки поиграть, просто посидеть. Но доходило до такого, что нас в заведения не пускали, если видели, что мы русские.

Или ситуация. Идем по улице, общаемся. Впереди – девушка лет тридцати. Поворачивается к нам: «А вы чего тут по-русски разговариваете?» – «Мы русские». – «Так и езжайте к себе в Россию!»

Полюбился мне литовский борщ – холодный такой. Заказываю его в ресторане, а официантка мне: «Только по-английски понимаю, на русском не разговариваю». Думаю: «Ах… Ну хорошо, хорошо!»

Спокойно заказал на английском. Через пять минут смотрю, она за углом кафе с мамой на русском созванивается: «Да, я до шести работаю, потом приеду».

Как это объяснить? Я-то знаю, что они все русский понимают, слушают русскую музыку.