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    Панюков рассказал об ущемлении русского языка в Литве

    Экс-зенитовец Андрей Панюков подтвердил, что права русских в Литве ущемляются.

    Он выступал с 2015 по 2017 год за литовский клуб «Атлантас».

    – А где плохо? В Литве?

    – Последний раз я вернулся туда в 2017 году, как раз после «Аяччо» и «Браги». Нас в «Алтантасе» было трое – я, Сережа Обивалин и Олег Дмитриев.

    Заходили в антикафе в картишки поиграть, просто посидеть. Но доходило до такого, что нас в заведения не пускали, если видели, что мы русские.

    Или ситуация. Идем по улице, общаемся. Впереди – девушка лет тридцати. Поворачивается к нам: «А вы чего тут по-русски разговариваете?» – «Мы русские». – «Так и езжайте к себе в Россию!»

    Полюбился мне литовский борщ – холодный такой. Заказываю его в ресторане, а официантка мне: «Только по-английски понимаю, на русском не разговариваю». Думаю: «Ах… Ну хорошо, хорошо!»

    Спокойно заказал на английском. Через пять минут смотрю, она за углом кафе с мамой на русском созванивается: «Да, я до шести работаю, потом приеду».

    Как это объяснить? Я-то знаю, что они все русский понимают, слушают русскую музыку.

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    Источник: Sport24

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    23.10.2023 18:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2370

      Fialet 23 октября, 18:59

      Прощёлкали вступление прибалтов в НАТО? Надо было вовремя танки вводить. Впрочем можно и сейчас. Гори оно всё синим пламенем.

      0
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 23 октября, 18:21

      В Италии и Португалии с тобой по русски в ресторанах разговаривали или ущимляли ?
      Уважение не танками завоёвывается.

      3
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      ...
      Рейтинг: +38

      Царь Бомжей > Алексей З 23 октября, 19:34

      Слабоумный, а в Португалии ему говорили ехать домой, когда он на русском говорил? Или же врали, что не знают язык?)) Не слабоумием надо **********, а быть нейтральным.

      1
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      Рейтинг: +5270

      Бомбардиръ > Алексей З 23 октября, 20:06

      Ещё до танков не было уважения к славянам. Когда-то я встречал одного одессита, который был женат на литовке и имел от неё детей, но ночевал в общежитии отдельно от жены, как решали литовские власти.

      3
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > Царь Бомжей 23 октября, 20:50

      Вы хотите сказать , что в Литве не любят русских , я правильно понял ?
      Люди дорогие это идёт с 1939 года когда были анексированы страны Прибалтики. Ну это исторический факт. Не случайно именно эти страны первыми вышли из СССР.
      Ну что вы цепляетесь к каким-то логичным явлениям.

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > Бомбардиръ 23 октября, 20:55

      Ну не любят и что ?
      У нас кроме себя никого не любят , зато всех возбуждает отношения других к нам.
      Отложите в сторону великодержавность и принимайте мир, таким какой он есть.

      2
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      Рейтинг: +5270

      Бомбардиръ > Алексей З 23 октября, 21:19

      Мы же в 1987 году отправляли футбольную команду Жальгирис на мировую Универсиаду вместо сборной СССР, так сказать, за "красивые глаза". И они всё равно не любят нас. Как волка ни корми, он все в лес смотрит.

      0
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > Бомбардиръ 23 октября, 22:47

      А Сабонис , Марчулёнис , Куртинайтис и др. Олимпиаду для кого выигрывали ?
      Почему у вас в башке сидит , что вам кто-то всё время должен.
      Присоединили их военной силой и люди с радостью свалили из Союза как только появилась возможность.

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      Рейтинг: +5270

      Бомбардиръ > Алексей З 24 октября, 00:15

      Пусть валят отсюда. НО эта моська до сих пор непрестанно лает на слона, то есть, на нас. Вот, что я имею в виду. Они не дают нам забыть этот мелкий и пакостный народ.

      2
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > Бомбардиръ 24 октября, 04:02

      А кто для вас не мелкий и не пакостный ?
      ХАМАС, Талибы, Иран или КНДР ?

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      Рейтинг: +783

      Октавиус 23 октября, 18:13

      какая наглая ложь - не бывает такого в свободной и демократичной Европе!

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