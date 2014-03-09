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    Андрей Зотов - статистика

    #68 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Зотов
    Команда Астрахань
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 марта 1993 (30 лет)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 30 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2014 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    10.05.2014 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Локомотив (мол) (Москва)
    01.05.2014 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Динамо (мол) (Москва)
    26.04.2014 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    11.04.2014 1' -83' Ахмат (мол) (Грозный) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    05.04.2014 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    29.03.2014 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    20.03.2014 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    14.03.2014 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    45'
    09.03.2014 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Академия Кубань (Краснодар)
    07.12.2013 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Спартак М (мол) (Москва)
    01.12.2013 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    21.11.2013 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    68'
    07.11.2013 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 4:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    02.11.2013 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Рубин (мол) (Казань)
    25.10.2013 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    19.10.2013 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    05.10.2013 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 0:4 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    7'
    29.09.2013 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    25.09.2013 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    21.09.2013 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    13.09.2013 1' -56' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    31.08.2013 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 4:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    25.08.2013 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    01.08.2013 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 3:4 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    26.07.2013 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 Томь (мол) (Томск)
    20.07.2013 1' -72' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    14.07.2013 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
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