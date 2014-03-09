Андрей Зотов - статистика
#68 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Зотов
|Команда
|Астрахань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Зотов
|Команда
|Астрахань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|30
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2014
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|10.05.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|01.05.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|26.04.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|11.04.2014
|1' -83'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2014
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|29.03.2014
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|20.03.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|14.03.2014
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|45'
|09.03.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|07.12.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|01.12.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.11.2013
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|68'
|07.11.2013
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|4:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.11.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Рубин (мол) (Казань)
|25.10.2013
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.10.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.10.2013
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|7'
|29.09.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|25.09.2013
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|21.09.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|13.09.2013
|1' -56'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|31.08.2013
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.08.2013
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|01.08.2013
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.07.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|20.07.2013
|1' -72'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|14.07.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)