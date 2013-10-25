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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Ростов (мол)
Спартак М (мол) - Ростов (мол): обзор матча 25 октября 2013
Спартак М (мол)
25.10.2013, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ростов (мол)
38'
А. Святов
60'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Ростов (мол)
90'
+5
Замена
И. Бакланов
️️️️
А. Васильев
Замена
В. Кормишин
️️️️
А. Федчук
90'
87'
Замена
Г. Козлов
️️️️
А. Фандеев
Желтая карточка
В. Винниченко
86'
77'
Замена
А. Фандеев
️️️️
И. Киреев
76'
Желтая карточка
А. Демченко
Замена
М. Ермаков
️️️️
А. Степанов
72'
70'
Желтая карточка
Н. Митин
60'
ГОЛ! 1:1!
Н. Николич
Желтая карточка
И. Хомуха
59'
Замена
И. Синодзука
️️️️
А. Святов
59'
56'
Желтая карточка
И. Киреев
46'
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Лепский
Замена
З. Бакаев
️️️️
Д. Билялетдинов
46'
Замена
В. Мастерной
️️️️
А. Манюков
46'
Желтая карточка
А. Манюков
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Святов
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
1
Илья Сухорученко
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
47
Андрей Святов
ЦП
2
Александр Манюков
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ОП
79
Никита Митин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
63
Максим Лепский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
19
Антон Федотов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
97
Владислав Кормишин
ЦФ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
22
Иван Бакланов
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
4-5-1
1
Сухорученко
40
Винниченко
44
Лисинков
94
Степанов
22
Хомуха
14
Билялетдинов
2
Манюков
83
Пантелеев
52
Леонтьев
47
Святов
10
Федчук
4-1-3-1-1
12
Орсаев
68
Зотов
45
Лазуткин
44
Смирнов
17
Демченко
8
Карташов
79
Митин
17
Васильев
88
Киреев
32
Кулишев
63
Лепский
47
Святов
70
Синодзука
70
Синодзука
47
Святов
94
Степанов
59
Ермаков
59
Ермаков
94
Степанов
10
Федчук
97
Кормишин
97
Кормишин
10
Федчук
2
Манюков
71
Мастерной
71
Мастерной
2
Манюков
14
Билялетдинов
7
Бакаев
7
Бакаев
14
Билялетдинов
63
Лепский
23
Николич
23
Николич
63
Лепский
88
Киреев
64
Фандеев
64
Фандеев
88
Киреев
Фандеев
50
Козлов
50
Козлов
Фандеев
17
Васильев
22
Бакланов
22
Бакланов
17
Васильев
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Ростов (мол)
19
Антон Федотов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
81
Юрий Щербаков
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
Главный тренер
Андрей Пятницкий
30
Александр Степанов
ЦФ
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
19
Антон Федотов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
81
Юрий Щербаков
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
Остались в запасе
30
Александр Степанов
ЦФ
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Спартак М (мол) - Ростов (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Олег Корецкий
(Раменское)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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