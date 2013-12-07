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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Спартак М (мол)
Ростов (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 07 декабря 2013
Ростов (мол)
07.12.2013, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
1 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
9'
М. Лепский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Спартак М (мол)
Желтая карточка
А. Смирнов
90'
+1
77'
Замена
И. Синодзука
️️️️
З. Бакаев
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Лепский
64'
46'
Замена
А. Зуев
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
А. Васильев
️️️️
И. Киреев
46'
Замена
И. Худобяк
️️️️
А. Смирнов
46'
29'
Желтая карточка
З. Бакаев
21'
Желтая карточка
А. Лисинков
ГОЛ! 1:0!
М. Лепский
9'
5'
Желтая карточка
В. Винниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
79
Никита Митин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
63
Максим Лепский
ЦФ
Главный тренер
Максим Бурченко
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ратников
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
8
Даниил Остапенко
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Спартак М (мол)
1
Илья Сухорученко
ВР
19
Антон Федотов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
4-2-2-1-1
12
Орсаев
17
Демченко
68
Зотов
45
Лазуткин
44
Смирнов
8
Карташов
15
Фатуллаев
88
Киреев
79
Митин
32
Кулишев
63
Лепский
4-4-1-1
1
Митрюшкин
44
Лисинков
22
Хомуха
40
Винниченко
66
Ежов
83
Пантелеев
52
Леонтьев
99
Гулиев
14
Билялетдинов
7
Бакаев
88
Давыдов
63
Лепский
23
Николич
23
Николич
63
Лепский
44
Смирнов
16
Худобяк
16
Худобяк
44
Смирнов
88
Киреев
17
Васильев
17
Васильев
88
Киреев
14
Билялетдинов
17
Зуев
17
Зуев
14
Билялетдинов
7
Бакаев
70
Синодзука
70
Синодзука
7
Бакаев
Остались в запасе
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
30
Александр Степанов
ЦФ
8
Даниил Остапенко
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Максим Бурченко
19
Антон Федотов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
1
Илья Сухорученко
ВР
Главный тренер
Дмитрий Ратников
Остались в запасе
30
Александр Степанов
ЦФ
8
Даниил Остапенко
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
13
Никита Чагров
ВР
Остались в запасе
19
Антон Федотов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
1
Илья Сухорученко
ВР
Главный тренер
Максим Бурченко
Главный тренер
Дмитрий Ратников
Статистика матча Ростов (мол) - Спартак М (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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