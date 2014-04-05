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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Ростов (мол)
Краснодар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 05 апреля 2014
Краснодар (мол)
05.04.2014, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
0 : 1
Завершен
Ростов (мол)
11'
Б. Су Ю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Ростов (мол)
90'
Замена
И. Бакланов
️️️️
А. Степанов
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
89'
Замена
А. Агеев
️️️️
Н. Гаджиев
70'
Желтая карточка
Д. Фомин
68'
65'
Замена
А. Сиденко
️️️️
Р. Емельянов
Замена
К. Морозов
️️️️
Н. Акимов
61'
Замена
В. Черов
️️️️
Н. Огурцов
57'
Замена
Е. Андриенко
️️️️
Ж. Гоу
53'
48'
Желтая карточка
Д. Карташов
46'
Замена
М. Лепский
️️️️
Б. Су Ю
Замена
Д. Горячкин
️️️️
А. Фильцов
46'
31'
Желтая карточка
Р. Емельянов
Желтая карточка
А. Мальцев
19'
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Су Ю
4'
Желтая карточка
А. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
93
Антон Мальцев
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
82
Николай Огурцов
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
58
Павел Крыжевских
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Краснодар (мол)
23
Станислав Антипин
ВР
61
Дмитрий Горячкин
ВР
37
Александр Лузин
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
24
Алексей Орлов
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
76
Александр Агеев
АП
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
32
Артем Линченко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
63
Максим Лепский
ЦФ
3-1-4-2
1
Фильцов
3
Гогличидзе
93
Мальцев
46
Гамалян
74
Фомин
82
Огурцов
58
Крыжевских
43
Шляхов
57
Акимов
22
Гоу
97
Гаджиев
4-2-2-2
13
Чагров
34
Маргасов
68
Зотов
44
Смирнов
17
Демченко
8
Карташов
92
Емельянов
8
Остапенко
86
Ю
50
Козлов
30
Степанов
82
Огурцов
2
Черов
2
Черов
82
Огурцов
22
Гоу
41
Андриенко
41
Андриенко
22
Гоу
97
Гаджиев
76
Агеев
76
Агеев
97
Гаджиев
57
Акимов
5
Морозов
5
Морозов
57
Акимов
1
Фильцов
61
Горячкин
61
Горячкин
1
Фильцов
92
Емельянов
47
Сиденко
47
Сиденко
92
Емельянов
86
Ю
63
Лепский
63
Лепский
86
Ю
30
Степанов
22
Бакланов
22
Бакланов
30
Степанов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Ростов (мол)
24
Алексей Орлов
ЦП
37
Александр Лузин
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
32
Артем Линченко
ЦП
44
Александр Логунов
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
24
Алексей Орлов
ЦП
37
Александр Лузин
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Остались в запасе
32
Артем Линченко
ЦП
44
Александр Логунов
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Артур Оленин
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Краснодар (мол) - Ростов (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Орел
(Кропоткин)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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