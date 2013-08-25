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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Ростов (мол)
Локомотив (мол) - Ростов (мол): обзор матча 25 августа 2013
Локомотив (мол)
25.08.2013, воскресенье, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
3 : 2
Завершен
Ростов (мол)
21'
А. Ломакин
24'
А. Корян
81'
М. Беляев
3'
А. Степанов
67'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Ростов (мол)
90'
Замена
А. Сиденко
️️️️
Н. Митин
Замена
С. Масимов
️️️️
К. Муллин
90'
Желтая карточка
В. Лысцов
85'
Замена
Д. Чалов
️️️️
Т. Мустафин
84'
ГОЛ! 3:2!
М. Беляев
81'
68'
Замена
И. Киреев
️️️️
А. Степанов
67'
ГОЛ! 2:2!
Н. Николич
64'
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Фандеев
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Миранчук
60'
Замена
А. Турик
️️️️
А. Пугиев
55'
Желтая карточка
Т. Мустафин
54'
46'
Замена
И. Бакланов
️️️️
М. Лепский
46'
Замена
Н. Чагров
️️️️
А. Орсаев
ГОЛ! 2:1!
А. Корян
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Ломакин
21'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Степанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
98
Ахмед Пугиев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
79
Никита Митин
ЦП
64
Андрей Фандеев
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
11
Самир Масимов
ЛВ
0
Альберто Сапатер
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ОП
47
Андрей Сиденко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
3-2-1-2-2
1
Костриков
5
Чернецов
6
Беляев
50
Лысцов
26
Мустафин
6
Макаров
90
Ломакин
21
Миранчук
77
Корян
9
Муллин
98
Пугиев
3-2-1-4
12
Орсаев
5
Кулабухов
68
Зотов
45
Лазуткин
44
Смирнов
17
Демченко
79
Митин
63
Лепский
23
Николич
30
Степанов
64
Фандеев
9
Муллин
11
Масимов
11
Масимов
9
Муллин
21
Миранчук
7
Чуканов
7
Чуканов
21
Миранчук
26
Мустафин
4
Чалов
4
Чалов
26
Мустафин
98
Пугиев
25
Турик
25
Турик
98
Пугиев
79
Митин
47
Сиденко
47
Сиденко
79
Митин
63
Лепский
22
Бакланов
22
Бакланов
63
Лепский
12
Орсаев
13
Чагров
13
Чагров
12
Орсаев
30
Степанов
88
Киреев
88
Киреев
30
Степанов
64
Фандеев
18
Камилов
18
Камилов
64
Фандеев
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Ростов (мол)
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
0
Альберто Сапатер
ЦП
Главный тренер
Денис Клюев
44
Александр Логунов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
0
Альберто Сапатер
ЦП
Остались в запасе
44
Александр Логунов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Локомотив (мол) - Ростов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
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- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
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06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
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Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Пётр Мирошниченко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив-Перово
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