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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Кр. Советов (мол)
Ростов (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 19 октября 2013
Ростов (мол)
19.10.2013, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 3
Завершен
Кр. Советов (мол)
81'
Г. Козлов
5'
А. Делькин
10'
А. Делькин
68'
А. Делькин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
+2
Желтая карточка
А. Концедалов
86'
Желтая карточка
Д. Вавилин
83'
Замена
П. Васильев
️️️️
С. Давыдов
ГОЛ! 1:3!
Г. Козлов
81'
80'
Замена
А. Маврин
️️️️
И. Максимов
Замена
Г. Козлов
️️️️
А. Васильев
78'
71'
Замена
В. Пестрячев
️️️️
М. Палиенко
69'
Замена
А. Аббасов
️️️️
Д. Верховцов
68'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Делькин
63'
Желтая карточка
Д. Верховцов
53'
Замена
А. Бочаров
️️️️
А. Клягин
Замена
И. Киреев
️️️️
Н. Николич
46'
Замена
М. Лепский
️️️️
Э. Чеснаускис
46'
34'
Желтая карточка
А. Клягин
Желтая карточка
А. Демченко
34'
Желтая карточка
Н. Митин
32'
Замена
А. Фандеев
️️️️
Д. Христис
22'
10'
ГОЛ! 0:2!
А. Делькин
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Делькин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ОП
79
Никита Митин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
33
Александр Клягин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
30
Александр Степанов
ЦФ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
3
Павел Васильев
ЦЗ
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
73
Александр Маврин
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Орсаев
17
Демченко
68
Зотов
53
Христис
45
Лазуткин
8
Карташов
88
Чеснаускис
17
Васильев
79
Митин
32
Кулишев
23
Николич
3-2-2-1-2
1
Вавилин
13
Верховцов
47
Божин
25
Концедалов
47
Дарбинян
2
Григорян
33
Клягин
87
Максимов
99
Палиенко
90
Делькин
69
Давыдов
53
Христис
64
Фандеев
64
Фандеев
53
Христис
88
Чеснаускис
63
Лепский
63
Лепский
88
Чеснаускис
17
Васильев
50
Козлов
50
Козлов
17
Васильев
23
Николич
88
Киреев
88
Киреев
23
Николич
69
Давыдов
3
Васильев
3
Васильев
69
Давыдов
87
Максимов
73
Маврин
73
Маврин
87
Максимов
99
Палиенко
41
Пестрячев
41
Пестрячев
99
Палиенко
13
Верховцов
58
Аббасов
58
Аббасов
13
Верховцов
33
Клягин
21
Бочаров
21
Бочаров
33
Клягин
Остались в запасе
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
30
Александр Степанов
ЦФ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
1
Савелий Толстопятов
ВР
Остались в запасе
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
30
Александр Степанов
ЦФ
82
Владислав Суслов
ВР
Остались в запасе
1
Савелий Толстопятов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Ростов (мол) - Кр. Советов (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Зеленев
(Тамбов)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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