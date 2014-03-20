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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Амкар (мол)
Ростов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 20 марта 2014
Ростов (мол)
20.03.2014, четверг, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
4 : 1
Завершен
Амкар (мол)
5'
Б. Су Ю
31'
Б. Су Ю
58'
А. Степанов
89'
А. Кулишев
17'
К. Заботин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Амкар (мол)
ГОЛ! 4:1!
А. Кулишев
89'
Замена
А. Линченко
️️️️
А. Степанов
88'
86'
Желтая карточка
С. Черчесов
84'
Замена
М. Рожков
️️️️
Р. Урхов
78'
Желтая карточка
К. Сидоренко
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Кулишев
70'
66'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
К. Заботин
Замена
А. Логунов
️️️️
Т. Маргасов
65'
62'
Замена
К. Сидоренко
️️️️
А. Анфёров
58'
Желтая карточка
И. Коновалов
ГОЛ! 3:1!
А. Степанов
58'
Замена
Г. Козлов
️️️️
Б. Су Ю
46'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Д. Остапенко
46'
Замена
Г. Габулов
️️️️
И. Худобяк
46'
Желтая карточка
Б. Су Ю
35'
ГОЛ! 2:1!
Б. Су Ю
31'
17'
ГОЛ! 1:1!
К. Заботин
ГОЛ! 1:0!
Б. Су Ю
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Роман Урхов
ПВ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
79
Кирилл Заботин
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
32
Артем Линченко
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
Амкар (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
97
Никита Голдобин
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
11
Евгений Парамонов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
69
Сослан Цгоев
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Орсаев
17
Демченко
44
Смирнов
68
Зотов
34
Маргасов
8
Карташов
8
Остапенко
16
Худобяк
86
Ю
32
Кулишев
30
Степанов
3-1-1-2-3
32
Коновалов
45
Придюк
30
Таказов
5
Ходжаниязов
38
Алейников
32
Нийхолт
10
Урхов
7
Каюмов
91
Курзенев
79
Заботин
60
Анфёров
86
Ю
50
Козлов
50
Козлов
86
Ю
32
Кулишев
63
Лепский
63
Лепский
32
Кулишев
34
Маргасов
44
Логунов
44
Логунов
34
Маргасов
30
Степанов
32
Линченко
32
Линченко
30
Степанов
8
Остапенко
92
Емельянов
92
Емельянов
8
Остапенко
16
Худобяк
8
Габулов
8
Габулов
16
Худобяк
10
Урхов
95
Рожков
95
Рожков
10
Урхов
79
Заботин
97
Голдобин
97
Голдобин
79
Заботин
60
Анфёров
63
Сидоренко
63
Сидоренко
60
Анфёров
Остались в запасе
Ростов (мол)
Амкар (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
11
Евгений Парамонов
ЦП
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
69
Сослан Цгоев
ЦФ
96
Вадим Чухланцев
ЦП
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
82
Владислав Суслов
ВР
Остались в запасе
11
Евгений Парамонов
ЦП
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
69
Сослан Цгоев
ЦФ
96
Вадим Чухланцев
ЦП
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Ростов (мол) - Амкар (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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