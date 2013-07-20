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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Краснодар (мол)
Ростов (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 20 июля 2013
Ростов (мол)
20.07.2013, суббота, 18:30
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
86'
П. Марушко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Краснодар (мол)
90'
Желтая карточка
С. Парсаданян
86'
ГОЛ! 0:1!
П. Марушко
Замена
А. Фандеев
️️️️
А. Кулишев
85'
84'
Желтая карточка
Р. Шляхов
83'
Замена
Р. Шляхов
️️️️
Д. Новак
75'
Замена
В. Альшанский
️️️️
В. Черов
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Зотов
72'
69'
Замена
П. Марушко
️️️️
Н. Огурцов
Замена
А. Степанов
️️️️
А. Сиденко
63'
61'
Замена
С. Парсаданян
️️️️
С. Балабанов
55'
Замена
А. Марченко
️️️️
Е. Нестеренко
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Лепский
46'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
С. Ксулу
46'
Замена
А. Логунов
️️️️
А. Смирнов
46'
Желтая карточка
Х. Байрамян
40'
26'
Желтая карточка
О. Ланин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
79
Никита Митин
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
63
Максим Лепский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
78
Стефан Балабанов
ЦП
82
Николай Огурцов
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Евгений Крячик
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
94
Севак Парсаданян
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
53
Павел Марушко
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Чагров
68
Зотов
45
Лазуткин
42
Ксулу
17
Демченко
44
Смирнов
79
Митин
47
Сиденко
19
Байрамян
32
Кулишев
63
Лепский
3-3-4
45
Ермаков
77
Старков
2
Новак
81
Нестеренко
2
Черов
64
Ланин
46
Гамалян
82
Огурцов
78
Коман
10
Жигулев
78
Балабанов
32
Кулишев
64
Фандеев
64
Фандеев
32
Кулишев
47
Сиденко
30
Степанов
30
Степанов
47
Сиденко
63
Лепский
23
Николич
23
Николич
63
Лепский
44
Смирнов
44
Логунов
44
Логунов
44
Смирнов
42
Ксулу
34
Маргасов
34
Маргасов
42
Ксулу
68
Зотов
18
Камилов
18
Камилов
68
Зотов
78
Балабанов
94
Парсаданян
94
Парсаданян
78
Балабанов
2
Черов
30
Альшанский
30
Альшанский
2
Черов
81
Нестеренко
48
Марченко
48
Марченко
81
Нестеренко
82
Огурцов
53
Марушко
53
Марушко
82
Огурцов
2
Новак
43
Шляхов
43
Шляхов
2
Новак
Остались в запасе
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
50
Геннадий Козлов
ЦФ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
96
Илья Борисов
ЦП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Евгений Крячик
Остались в запасе
50
Геннадий Козлов
ЦФ
82
Владислав Суслов
ВР
Остались в запасе
96
Илья Борисов
ЦП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Евгений Крячик
Статистика матча Ростов (мол) - Краснодар (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Пода
(Элиста)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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