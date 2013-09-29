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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Урал (мол)
Ростов (мол) - Урал (мол): обзор матча 29 сентября 2013
Ростов (мол)
29.09.2013, воскресенье, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
0 : 2
Завершен
Урал (мол)
24'
А. Щаницин
45+1'
А. Щаницин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Урал (мол)
Замена
И. Бакланов
️️️️
Н. Николич
81'
Замена
А. Степанов
️️️️
И. Киреев
74'
72'
Замена
С. Помогаев
️️️️
Н. Иванов
Замена
А. Фандеев
️️️️
А. Кулишев
66'
63'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
И. Шамов
Замена
Д. Карташов
️️️️
К. Кулабухов
59'
58'
Замена
М. Сергеев
️️️️
А. Соболев
46'
Замена
А. Герк
️️️️
Г. Асеведо
46'
Замена
М. Филиппов
️️️️
А. Щаницин
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Васильев
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Щаницин
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Щаницин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
79
Никита Митин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
10
Никита Иванов
ЦП
19
Ильмир Шамов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
22
Иван Бакланов
ПВ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
42
Михаил Филиппов
ЦП
78
Семен Помогаев
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
11
Максим Сергеев
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Орсаев
45
Лазуткин
5
Кулабухов
68
Зотов
17
Демченко
44
Смирнов
88
Киреев
17
Васильев
79
Митин
32
Кулишев
23
Николич
3-4-1-2
13
Тимофеев
32
Дорожинский
93
Герасимов
16
Вьештица
19
Шамов
4
Сабирзянов
30
Асеведо
10
Иванов
13
Щаницин
71
Гулиев
0
Соболев
32
Кулишев
64
Фандеев
64
Фандеев
32
Кулишев
5
Кулабухов
8
Карташов
8
Карташов
5
Кулабухов
88
Киреев
30
Степанов
30
Степанов
88
Киреев
17
Васильев
63
Лепский
63
Лепский
17
Васильев
23
Николич
22
Бакланов
22
Бакланов
23
Николич
0
Соболев
11
Сергеев
11
Сергеев
0
Соболев
13
Щаницин
42
Филиппов
42
Филиппов
13
Щаницин
19
Шамов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
19
Шамов
10
Иванов
78
Помогаев
78
Помогаев
10
Иванов
30
Асеведо
8
Герк
8
Герк
30
Асеведо
Остались в запасе
Ростов (мол)
Урал (мол)
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
62
Резо Гавтадзе
ЦП
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
94
Александр Кашкаров
ЦП
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Остались в запасе
62
Резо Гавтадзе
ЦП
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
94
Александр Кашкаров
ЦП
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Ростов (мол) - Урал (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Образко
(Ставрополь)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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