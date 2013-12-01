Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
Ростов (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 01 декабря 2013
Ростов (мол)
01.12.2013, воскресенье, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
37'
Ф. Синама-Понголь
49'
М. Лепский
73'
И. Киреев
9'
А. Амбарцумян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Бавин
Замена
Д. Остапенко
️️️️
А. Кулишев
90'
85'
Замена
И. Фролов
️️️️
А. Амбарцумян
80'
Замена
Н. Титов
️️️️
М. Мартусевич
80'
Замена
А. Николаеш
️️️️
Н. Чернов
ГОЛ! 3:1!
И. Киреев
73'
Замена
Н. Николич
️️️️
Ф. Синама-Понголь
66'
64'
Замена
А. Курзенев
️️️️
А. Головин
Замена
Г. Козлов
️️️️
Н. Митин
55'
ГОЛ! 2:1!
М. Лепский
49'
Замена
И. Киреев
️️️️
А. Степанов
46'
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Васильев
46'
Замена
А. Смирнов
️️️️
Т. Маргасов
46'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Синама-Понголь
37'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Амбарцумян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
79
Никита Митин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
30
Александр Степанов
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
2
Петр Янзин
ЦЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Александр Макаров
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Александр Головин
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
44
Антон Смирнов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Даниил Остапенко
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
49
Никита Титов
ЦП
21
Иван Фролов
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Орсаев
17
Демченко
68
Зотов
45
Лазуткин
34
Маргасов
8
Карташов
79
Митин
17
Васильев
32
Кулишев
54
Синама-Понголь
30
Степанов
3-3-2-2
71
Ревякин
2
Янзин
25
Масютин
23
Чернов
11
Макаров
24
Мартусевич
40
Бавин
13
Георгиевский
10
Головин
10
Амбарцумян
11
Дергачев
79
Митин
50
Козлов
50
Козлов
79
Митин
34
Маргасов
44
Смирнов
44
Смирнов
34
Маргасов
17
Васильев
63
Лепский
63
Лепский
17
Васильев
54
Синама-Понголь
23
Николич
23
Николич
54
Синама-Понголь
32
Кулишев
8
Остапенко
8
Остапенко
32
Кулишев
30
Степанов
88
Киреев
88
Киреев
30
Степанов
23
Чернов
51
Николаеш
51
Николаеш
23
Чернов
24
Мартусевич
49
Титов
49
Титов
24
Мартусевич
10
Амбарцумян
21
Фролов
21
Фролов
10
Амбарцумян
10
Головин
91
Курзенев
91
Курзенев
10
Головин
Остались в запасе
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
21
Виктор Борзых
ЦФ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
Остались в запасе
21
Виктор Борзых
ЦФ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Певчев
(Курск)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
Новости команд
Все
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+