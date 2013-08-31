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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Ростов (мол)
Динамо (мол) - Ростов (мол): обзор матча 31 августа 2013
Динамо (мол)
31.08.2013, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
4 : 1
Завершен
Ростов (мол)
23'
Р. Зобнин
32'
Р. Зобнин
65'
Д. Живоглядов
83'
А. Каташевский
5'
А. Фандеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Ростов (мол)
86'
Замена
Г. Козлов
️️️️
М. Лепский
Замена
Н. Панькевич
️️️️
Е. Данилкин
86'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
В. Сарамутин
84'
ГОЛ! 4:1!
А. Каташевский
83'
Замена
А. Ярмолицкий
️️️️
А. Иванов
76'
73'
Замена
А. Логунов
️️️️
А. Смирнов
Замена
А. Моргунов
️️️️
А. Катрич
73'
Желтая карточка
А. Катрич
69'
Желтая карточка
В. Сарамутин
66'
ГОЛ! 3:1!
Д. Живоглядов
65'
64'
Замена
И. Бакланов
️️️️
А. Степанов
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Панюков
58'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Ташаев
56'
46'
Замена
И. Киреев
️️️️
А. Фандеев
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
46'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
37'
ГОЛ! 2:1!
Р. Зобнин
32'
ГОЛ! 1:1!
Р. Зобнин
23'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Фандеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
35
Александр Ильин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
79
Никита Митин
ЦП
64
Андрей Фандеев
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
6
Никита Панькевич
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
4-3-2-1
39
Фролов
8
Каляшин
17
Иванов
15
Данилкин
27
Живоглядов
35
Ильин
27
Сарамутин
47
Зобнин
77
Катрич
88
Ташаев
11
Панюков
3-2-1-4
82
Суслов
5
Кулабухов
68
Зотов
45
Лазуткин
44
Смирнов
17
Демченко
79
Митин
63
Лепский
23
Николич
30
Степанов
64
Фандеев
17
Иванов
25
Ярмолицкий
25
Ярмолицкий
17
Иванов
77
Катрич
14
Моргунов
14
Моргунов
77
Катрич
11
Панюков
18
Каташевский
18
Каташевский
11
Панюков
88
Ташаев
17
Горбунов
17
Горбунов
88
Ташаев
15
Данилкин
6
Панькевич
6
Панькевич
15
Данилкин
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
27
Сарамутин
11
Стародуб
11
Стародуб
27
Сарамутин
63
Лепский
50
Козлов
50
Козлов
63
Лепский
44
Смирнов
44
Логунов
44
Логунов
44
Смирнов
30
Степанов
22
Бакланов
22
Бакланов
30
Степанов
64
Фандеев
88
Киреев
88
Киреев
64
Фандеев
Остались в запасе
Динамо (мол)
Ростов (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
8
Дмитрий Карташов
ОП
13
Никита Чагров
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Карташов
ОП
13
Никита Чагров
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Динамо (мол) - Ростов (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Новые Химки
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